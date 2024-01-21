تعادل المنتخبين الوطني والكوري في كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 20 كانون الثاني (بترا)- تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع المنتخب الكوري بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت اليوم على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وبات المنتخب الوطني قريبا من التأهل للدور الثاني بانتظار مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب البحرين يوم 25 الحالي.
المباراة التي تابعها سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم من أرض الملعب، جاءت في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس آسيا المقامة في قطر، إذ تصدر منتخبنا المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا، فيما يلتقي اليوم منتخبا البحرين وماليزيا ضمن نفس المجموعة، علما أنهما لا يملكان نقاط.
وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متقدما بالنتيجة بهدفين لهدف، إلا أن الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت تسجيل التعادل بهدف عكسي عبر المدافع يزن العرب، علما بأن هدف كوريا الأول جاء من علامة الجزاء إثر إعاقة من اللاعب إحسان حداد.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات أفضل لاعب في المواجهة، نظير عمله الملحوظ في الثلث الأمامي وتسجيله هدف التقدم للمنتخب في اللقاء، قبل حضور التعادل من الفريق المنافس.
وشهدت المباراة حضورا جماهيريا اردنيا من أبناء الجالية الأردنية في قطر والمشجعين الذين حضروا إلى الدوحة لمساندة المنتخب الوطني الذب بات قريبا من التأهل للدور الثاني.
--(بترا)
خ خ/ن ح/ف ق
20/01/2024 17:19:50
MENAFN21012024000117011021ID1107746554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.