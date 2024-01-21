تعادل المنتخبين الوطني والكوري في كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 20 كانون الثاني (بترا)- تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع المنتخب الكوري بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت اليوم على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبات المنتخب الوطني قريبا من التأهل للدور الثاني بانتظار مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب البحرين يوم 25 الحالي.

المباراة التي تابعها سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم من أرض الملعب، جاءت في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس آسيا المقامة في قطر، إذ تصدر منتخبنا المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا، فيما يلتقي اليوم منتخبا البحرين وماليزيا ضمن نفس المجموعة، علما أنهما لا يملكان نقاط.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متقدما بالنتيجة بهدفين لهدف، إلا أن الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت تسجيل التعادل بهدف عكسي عبر المدافع يزن العرب، علما بأن هدف كوريا الأول جاء من علامة الجزاء إثر إعاقة من اللاعب إحسان حداد.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات أفضل لاعب في المواجهة، نظير عمله الملحوظ في الثلث الأمامي وتسجيله هدف التقدم للمنتخب في اللقاء، قبل حضور التعادل من الفريق المنافس.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا اردنيا من أبناء الجالية الأردنية في قطر والمشجعين الذين حضروا إلى الدوحة لمساندة المنتخب الوطني الذب بات قريبا من التأهل للدور الثاني.

--(بترا)

خ خ/ن ح/ف ق

20/01/2024 17:19:50

