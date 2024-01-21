الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خانيونس

الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خانيونس
التاريخ
1/21/2024 1:59:14 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس بقطاع غزة، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي.
وأضافت الجمعية في بيان، أن الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال مأساوية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إيصال المساعدات، إذ يعاني 800 الف فلسطيني هناك من شح كبير في المواد الأساسية.
--(بترا)
أ ن/ن ح/ف ق
20/01/2024 17:01:16
MENAFN21012024000117011021ID1107746553
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