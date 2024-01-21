الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس بقطاع غزة، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي.

وأضافت الجمعية في بيان، أن الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال مأساوية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إيصال المساعدات، إذ يعاني 800 الف فلسطيني هناك من شح كبير في المواد الأساسية.

--(بترا)

أ ن/ن ح/ف ق

20/01/2024 17:01:16