انطلاق مؤتمر درويدكون عمان 2024 بمشاركة أكثر من 1000 طالب جامعي ومطور

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- انطلقت فعاليات مؤتمر درويدكون عمان، بحضور مندوب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المدير العام لجمعية المهارات الرقمية الدكتور نبيل فيومي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، والرئيس التنفيذي لمؤتمر درويدكون العالمي كريك فاوسن، والرئيس التنفيذي لشركة أومنيس منظمة المؤتمر فهد الذيب.

وشارك بالمؤتمر خلال انطلاقه أمس الجمعة، 1000 من طلبة الجامعات الأردنية، ومتخصصون في تطوير تطبيقات الاندرويد من مؤسسات وشركات محلية وإقليمية وعالمية، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأردنية والعربية.

وعرض فاوسن، لتاريخ المؤتمر منذ عام 2009 وتطوره ليكون واحدا من أكبر المؤتمرات المتخصصة بتطوير تطبيقات الأندرويد، إذ يضم في شبكته أكثر من 30 ألف مشارك، كما اطلع الحضور على خدمات أكاديمية درويدكون.

من جهته، أكد الفيومي سعي وزارة الاقتصاد الرقمي وجمعية المهارات الرقمية للتعاون مع منظمي مؤتمر درويدكون، واتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة لضمان إنجاحه، إيمانًا بأهمية دعم مثل هذه المؤتمرات التقنية.

وقال إن المؤتمر يوفر فرصاً حيوية و مهمة لطلاب الجامعات والعاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواكبة أحدث التقنيات والابتكارات، كما يسهم في تبادل الخبرات وإيجاد فرص توظيف للشباب بما يتماشى مع أهداف الوزارة والجمعية.

وأضاف أن الوزارة والجمعية تسعيان إلى تنمية مهارات الشباب الرقمية، وتزويدهم بخبرات عملية للاستفادة من التقنيات الناشئة لتطوير حلول تقنية مبتكر" من خلال برامج ومشاريع توفر فرص تدريب للشباب لتطوير مهارتهم الرقمية للتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

بدوره، قال عربيات إن هذا المؤتمر يسهم في نمو وتطور مجتمع "أندرويد" من خلال توفير منصة للتعاون وتبادل المعرفة والتواصل، وأضاف أنه منذ بداية ثورة الأندرويد، اتخذت هيئة تنشيط السياحة قراراً باستخدام التكنولوجيا ودمجها في تسويق الأردن كوجهة لا بد من زيارتها لزيادة عدد السياح ومواصلة تعزيز تجربة الزائر.

وشهد اليوم الأول 8 جلسات وورش قدمها خبراء الصناعة، وسلطت الضوء على الاتجاهات والابتكارات المهمة، والتحديات التي يواجهها المطورون، والإعدادات المثالية لتحقيق أقصى قدر من إعادة الاستخدام.

وتناولت إحدى الجلسات، الحاجة إلى استبدال كلمات المرور الرقمية التقليدية بآليات مصادقة أكثر أماناً وبديهية تُعرف باسم مفاتيح المرور، بالتوافق مع منصات الهاتف المحمول والويب الرئيسية.

فيما ركزت جلسة على التطور السريع باستخدام "Flutter" و "Firebase"، لبناء منصة استطلاع مخصصة في غضون ساعات، وهي مثالية للمطورين الذين يبحثون عن تطوير تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير بشكل قوي.

من ناحيتهما، قدم مطور أندرويد فيريوا إنترناشيونال، مصطفى خالد، جلسة حول القيود المفروضة على كلمات المرور التقليدية، وقدم مفاتيح المرور كبديل أكثر أماناً وسهولة في الاستخدام، كما قدم قائد تكنولوجيا البرمجيات في فويس ،أحمد نبيل، نظرة عامة لإنشاء تطبيقات متعددة المنصات.

وسبق يوم الافتتاح، مسابقة "هاكاثون" درويدكون، شارك بها نحو 480 مشاركا توزعوا على 31 فريقا من مختلف جامعات المملكة وعدد من المطورين المستقلين.

وتمحور موضوع المسابقة حول تقديم أفكار رقمية لمشاريع تهدف إلى التسويق والترويج السياحي في المملكة، قدمت خلالها الفرق أفكارا متميزة وحلولا رقمية خضعت لتقييم لجنة تحكيمية مكونة من عضوين من وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنشيط السياحة ومحكم مستقل.

وأظهرت النتائج فوز فريقين من الجامعات الأردنية بالمركزين الأول والثاني، وفريق مطورين مستقل بالمركز الثالث وحصلوا على جوائز نقدية بقيمة 6000 دولار.

يشار إلى أن المؤتمر تنظمه شركة أومنيس ميديا وذراعها التقني أومنيس تكنولوجيز من 18 إلى 20 كانون الثاني، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وجمعية المهارات الرقمية، وبرعاية هيئة تنشيط السياحة وشركة زين وطقس العرب وميديا أوبزيرفر.

--(بترا)

ح خ/ن ح/ف ق

20/01/2024 16:16:41