انطلاق مؤتمر درويدكون عمان 2024 بمشاركة أكثر من 1000 طالب جامعي ومطور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا)- انطلقت فعاليات مؤتمر درويدكون عمان، بحضور مندوب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المدير العام لجمعية المهارات الرقمية الدكتور نبيل فيومي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، والرئيس التنفيذي لمؤتمر درويدكون العالمي كريك فاوسن، والرئيس التنفيذي لشركة أومنيس منظمة المؤتمر فهد الذيب.
وشارك بالمؤتمر خلال انطلاقه أمس الجمعة، 1000 من طلبة الجامعات الأردنية، ومتخصصون في تطوير تطبيقات الاندرويد من مؤسسات وشركات محلية وإقليمية وعالمية، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأردنية والعربية.
وعرض فاوسن، لتاريخ المؤتمر منذ عام 2009 وتطوره ليكون واحدا من أكبر المؤتمرات المتخصصة بتطوير تطبيقات الأندرويد، إذ يضم في شبكته أكثر من 30 ألف مشارك، كما اطلع الحضور على خدمات أكاديمية درويدكون.
من جهته، أكد الفيومي سعي وزارة الاقتصاد الرقمي وجمعية المهارات الرقمية للتعاون مع منظمي مؤتمر درويدكون، واتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة لضمان إنجاحه، إيمانًا بأهمية دعم مثل هذه المؤتمرات التقنية.
وقال إن المؤتمر يوفر فرصاً حيوية و مهمة لطلاب الجامعات والعاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواكبة أحدث التقنيات والابتكارات، كما يسهم في تبادل الخبرات وإيجاد فرص توظيف للشباب بما يتماشى مع أهداف الوزارة والجمعية.
وأضاف أن الوزارة والجمعية تسعيان إلى تنمية مهارات الشباب الرقمية، وتزويدهم بخبرات عملية للاستفادة من التقنيات الناشئة لتطوير حلول تقنية مبتكر" من خلال برامج ومشاريع توفر فرص تدريب للشباب لتطوير مهارتهم الرقمية للتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.
بدوره، قال عربيات إن هذا المؤتمر يسهم في نمو وتطور مجتمع "أندرويد" من خلال توفير منصة للتعاون وتبادل المعرفة والتواصل، وأضاف أنه منذ بداية ثورة الأندرويد، اتخذت هيئة تنشيط السياحة قراراً باستخدام التكنولوجيا ودمجها في تسويق الأردن كوجهة لا بد من زيارتها لزيادة عدد السياح ومواصلة تعزيز تجربة الزائر.
وشهد اليوم الأول 8 جلسات وورش قدمها خبراء الصناعة، وسلطت الضوء على الاتجاهات والابتكارات المهمة، والتحديات التي يواجهها المطورون، والإعدادات المثالية لتحقيق أقصى قدر من إعادة الاستخدام.
وتناولت إحدى الجلسات، الحاجة إلى استبدال كلمات المرور الرقمية التقليدية بآليات مصادقة أكثر أماناً وبديهية تُعرف باسم مفاتيح المرور، بالتوافق مع منصات الهاتف المحمول والويب الرئيسية.
فيما ركزت جلسة على التطور السريع باستخدام "Flutter" و "Firebase"، لبناء منصة استطلاع مخصصة في غضون ساعات، وهي مثالية للمطورين الذين يبحثون عن تطوير تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير بشكل قوي.
من ناحيتهما، قدم مطور أندرويد فيريوا إنترناشيونال، مصطفى خالد، جلسة حول القيود المفروضة على كلمات المرور التقليدية، وقدم مفاتيح المرور كبديل أكثر أماناً وسهولة في الاستخدام، كما قدم قائد تكنولوجيا البرمجيات في فويس ،أحمد نبيل، نظرة عامة لإنشاء تطبيقات متعددة المنصات.
وسبق يوم الافتتاح، مسابقة "هاكاثون" درويدكون، شارك بها نحو 480 مشاركا توزعوا على 31 فريقا من مختلف جامعات المملكة وعدد من المطورين المستقلين.
وتمحور موضوع المسابقة حول تقديم أفكار رقمية لمشاريع تهدف إلى التسويق والترويج السياحي في المملكة، قدمت خلالها الفرق أفكارا متميزة وحلولا رقمية خضعت لتقييم لجنة تحكيمية مكونة من عضوين من وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنشيط السياحة ومحكم مستقل.
وأظهرت النتائج فوز فريقين من الجامعات الأردنية بالمركزين الأول والثاني، وفريق مطورين مستقل بالمركز الثالث وحصلوا على جوائز نقدية بقيمة 6000 دولار.
يشار إلى أن المؤتمر تنظمه شركة أومنيس ميديا وذراعها التقني أومنيس تكنولوجيز من 18 إلى 20 كانون الثاني، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وجمعية المهارات الرقمية، وبرعاية هيئة تنشيط السياحة وشركة زين وطقس العرب وميديا أوبزيرفر.
--(بترا)
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20/01/2024 16:16:41
MENAFN21012024000117011021ID1107746552
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