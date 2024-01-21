3765طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3765 طنا، منها 2428 طن خضار، و1033طن فواكه، و 303 أطنان من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 8 و25، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 30 و 55، والزهرة بين 10 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و85.

--(بترا)

رح/ ن ح/ف ق

20/01/2024 16:11:23