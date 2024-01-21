3765طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3765 طنا، منها 2428 طن خضار، و1033طن فواكه، و 303 أطنان من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35، والبطاطا بين 20 و40، والبندورة بين 8 و25، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 30 و 55، والزهرة بين 10 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و85.
--(بترا)
رح/ ن ح/ف ق
20/01/2024 16:11:23
MENAFN21012024000117011021ID1107746551
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