مواطنو بني عبيد يشكون تدني الخدمات والبلدية تنتظر المصادقة على موازنتها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 20 كانون الثاني(بترا)- محمد قديسات- شكا مواطنون في لواء بني عبيد من تدني خدمات البنية التحتية والنظافة العامة في مختلف مناطق اللواء.
وتتركز شكاوى المواطنون بالدرجة الاولى حول التأخر بمعالجة الحفريات والهبوطات في الشوارع والتي ظهرت بشكل واضح خلال المنخفض الجوي الاخير ما حولها الى مصائد للمركبات والمشاة بالاضافة الى تراجع مستوى النظافة بشكل لافت وتكدس اكوام النفايات بالعديد من بلدات واحياء اللواء.
وحول هذه الشكوى، اعلن رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد، ان البلدية ستبدأ اعتبارا من الاسبوع الحالي بعمل ترقيعات للحفر والهبوطات في الشوارع الرئيسة والفرعية ذات الكثافة المرورية بعد الكشف عليها من قبل لجنة البلدية ورؤساء الاقسام الفنية المعنية.
وقال ابو عبيد لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم إن عملية ترقيع الحفر والهبوطات في الشوارع ومعالجة مناسيبها للحيولة دون حدوث تجمعات كبيرة للمياه.
واشار الى ان اعادة تأهيل وتعبيد بعض الشوارع بشكل كامل موضوع على اجندة البلدية بعد المصادفة على موازنتها المقدرة بنحو 11.5 مليون دينار متوقعا ان تتم المصادقة عليها في غضون الايام المقبلة.
وقال ابو عبيد ان المواطنين محقون في الشكوى من تدني مستوى النظافة العامة وتراكم النفايات في بعض المناطق والبلدية تعي تماما هذه المطلبية لكن الآليات والكوادر الموجودة حاليا لا تفي بالغرض المطلوب على الوجه الامثل وهو ما جعلها تذهب مرحليا باتجاه تخصيص قسم بيئة مسؤول عن ادامة رفع النفايات وعدم تراكمها.
واضاف ان باقي المناطق سيصار الى جدولة رفع النفايات فيها للتغلب على نقص الآليات والكوادر، داعيا المواطنين إلى التعاون مع البلدية بهذا المجال واخراج النفايات على فترتين صباحية ومسائية ليتسنى التعامل معها وعدم تكدسها.
واكد ان اعمال النظافة ستشهد تحسنا كبيرا بعد اقرار الموازنة وتعزيز اسطول آليات النظافة وكوادرها، لافتا الى ان ما تستطيع جمعها آليات وكوادر البيئة في البلدية يتجاوز 60 طنا يوميا.
واثنى ابو عبيد على تعاون بلدية إربد الكبرى مع بلدية بني عبيد في العديد من الجوانب ما يعزز التوجه لشراكات مستقبلية لعدد من المشاريع الكبرى الاستثمارية والتنموية.
يشار الى ان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22/ 3/ 2023 استحداث بلدية في بني عبيد كما تضمن القرار ترصيد ما يجري استيفاؤه من رسوم وذمم مالية من منطقة لواء بلدية بني عبيد، كأمانات لصالحها اعتبارا من تشكيل لجنة لإدارة بلدية بني عبيد بتاريخ 18 / 6 /2023.
وتضم بلدية بني عبيد بلدات الحصن والصريح وايدون والنعيمية وكتم وشطنا.
--(بترا)
م ق/ف ق
20/01/2024 16:10:07
MENAFN21012024000117011021ID1107746550
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