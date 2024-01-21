البارالمبية تعلن عن بعثتها المشاركة بدورة ألعاب غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)-أعلنت اللجنة البارالمبية الأردنية، اليوم السبت، عن بعثتها المشاركة بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة التي تنطلق في الشارقة 26 الشهر الحالي .

ويتكون الوفد الذي سيغادر، يوم الجمعة المقبل، من: سليمان الروسان رئيساً للبعثة، وداود شحادة (إداريا)، أحمد حياصات (معالجا)، ومحمود الصادق (حكم كرة الهدف).

كما يضم الوفد مدربي ألعاب القوى؛ ناصر الخواجا، ومحمد الحراسيس، وأحمد محيسن، ونضال أبو دلبوح (مساعد مدرب كرة طاولة)، وعبدالله الداغستاني (مدير فني كرة الهدف)، وكمال السعيد (مدرب كرة الهدف)، وسوزان زريقات مدربة وإدارية (ريشة الطائرة).

ويشارك الأردن في الدورة بـ 5 ألعاب هي: رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف، وكرة الطاولة، وريشة طائرة.

ويضم الوفد اللاعبين: عبد الكريم خطاب(رفع أثقال)؛ وأبي أسعد، ويمان المواهرة، ويوسف المواهرة (كرة حديدية)؛وهبة الزين (رمي رمح)؛ وأحمد هندي (كرة حديدية ورمح)؛ وأنس عنانزة (كرة حديدية وصولجان)؛ ونيفين البيك (كرة حديدية وجلة)؛ ونبيل مقابلة، ومحمد المهدي مصلح، ومحمد جلهم (سباق 1500و 5000م)؛ ونور الهدى مصلح(سباق 1500م)؛ وناصر المقابلة (سباق400و 1500).

وكذلك يضم الوفد اللاعبين: فاتن عليمات، صابر قعدان، ومحمود الحايك (كرة طاولة)؛ ومحمد بدر، ومحمد الدقم، وأسامة الزيود، وعبد علي الرمحي، ومحمد السيد، وعماد عليان (كرة هدف)؛ ومصعب الطوالبة، وعلاء القواسمة (ريشة طائرة).

--(بترا)

س ح/ن ح/ف ق

20/01/2024 15:56:19