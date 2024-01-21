البارالمبية تعلن عن بعثتها المشاركة بدورة ألعاب غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا)-أعلنت اللجنة البارالمبية الأردنية، اليوم السبت، عن بعثتها المشاركة بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة التي تنطلق في الشارقة 26 الشهر الحالي .
ويتكون الوفد الذي سيغادر، يوم الجمعة المقبل، من: سليمان الروسان رئيساً للبعثة، وداود شحادة (إداريا)، أحمد حياصات (معالجا)، ومحمود الصادق (حكم كرة الهدف).
كما يضم الوفد مدربي ألعاب القوى؛ ناصر الخواجا، ومحمد الحراسيس، وأحمد محيسن، ونضال أبو دلبوح (مساعد مدرب كرة طاولة)، وعبدالله الداغستاني (مدير فني كرة الهدف)، وكمال السعيد (مدرب كرة الهدف)، وسوزان زريقات مدربة وإدارية (ريشة الطائرة).
ويشارك الأردن في الدورة بـ 5 ألعاب هي: رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف، وكرة الطاولة، وريشة طائرة.
ويضم الوفد اللاعبين: عبد الكريم خطاب(رفع أثقال)؛ وأبي أسعد، ويمان المواهرة، ويوسف المواهرة (كرة حديدية)؛وهبة الزين (رمي رمح)؛ وأحمد هندي (كرة حديدية ورمح)؛ وأنس عنانزة (كرة حديدية وصولجان)؛ ونيفين البيك (كرة حديدية وجلة)؛ ونبيل مقابلة، ومحمد المهدي مصلح، ومحمد جلهم (سباق 1500و 5000م)؛ ونور الهدى مصلح(سباق 1500م)؛ وناصر المقابلة (سباق400و 1500).
وكذلك يضم الوفد اللاعبين: فاتن عليمات، صابر قعدان، ومحمود الحايك (كرة طاولة)؛ ومحمد بدر، ومحمد الدقم، وأسامة الزيود، وعبد علي الرمحي، ومحمد السيد، وعماد عليان (كرة هدف)؛ ومصعب الطوالبة، وعلاء القواسمة (ريشة طائرة).
--(بترا)
س ح/ن ح/ف ق
20/01/2024 15:56:19
MENAFN21012024000117011021ID1107746549
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