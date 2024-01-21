أيلة تجدد اتفاقية الشراكة مع تكية أم علي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 20 كانون الثاني (بترا)- جدّدت شركة واحة أيلة للتطوير، اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع تكية أم علي لعام جديد.
وتتضمن الشراكة للعام 2024 دعم حملة "لأجلكِ يا غزة"، إذ تساند "أيلة" جهود تكية أم علي في توفير طرود غذائية لإيصالها إلى الأسر المتضررة في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
وتشمل الاتفاقية مشاركة موظفي "أيلة" في برامج تطوعية مخصصة في توزيع الطرود الغذائية الشهرية للفئات المستفيدة بالتنسيق مع تكية أم علي.
وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة المهندس سهل دودين، إن هذه الشراكة المتجددة تعكس إيمان "أيلة" بأهمية دعم برامج تخدم الفئات الأقل حظاً ومساعدتها خاصة تلك الموجهة للاحتياجات الأساسية والأمن الغذائي، وتوجيه المساندة للأشقاء المتضررين في قطاع غزة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية".
وأكد المهندس دودين أهمية مساندة الدور الفعال لتكية أم علي ورسالتها الإنسانية حيث تتشارك مع أيلة في أهدافها السامية للمسؤولية الاجتماعية والقائمة على التكافل ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشرائح الأكثر احتياجاً.
من جانبه، ثمن مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، دور شركة واحة أيلة واستمرارها في دعم برامج تكية أم علي، وهو ما يعكس رؤية "أيلة في مجال المسؤولية المجتمعية وإيمانها بأهمية العمل الإنساني الموجّه لمكافحة الفقر الغذائي، وبدور تكية أم علي في دعم الأسر الأكثر حاجة في المملكة وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في قطاع غزة.
وعلى مدار السنوات الماضية، دعمت "أيلة" برامج متنوعة تنفذها تكية أم علي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي ومساعدة الأسر المستفيدة من تكية أم علي بالإضافة إلى مبادراتها الموسمية الهادفة.
وتعمل التكية على توفير الدعم الغذائي الشهري والمستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة، وتعتمد حالياً 20000 أسرة محتاجة في برنامج الدعم الغذائي المستدام من خلال توفير طرود غذائية لها شهرياً وطوال العام، يحتوي كل طرد على مواد تلبي احتياجات الأسرة الشهرية .
--(بترا)
ا م/ن ح/ف ق
20/01/2024 14:51:57
MENAFN21012024000117011021ID1107746547
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