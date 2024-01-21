أيلة تجدد اتفاقية الشراكة مع تكية أم علي

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 20 كانون الثاني (بترا)- جدّدت شركة واحة أيلة للتطوير، اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع تكية أم علي لعام جديد.

وتتضمن الشراكة للعام 2024 دعم حملة "لأجلكِ يا غزة"، إذ تساند "أيلة" جهود تكية أم علي في توفير طرود غذائية لإيصالها إلى الأسر المتضررة في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

وتشمل الاتفاقية مشاركة موظفي "أيلة" في برامج تطوعية مخصصة في توزيع الطرود الغذائية الشهرية للفئات المستفيدة بالتنسيق مع تكية أم علي.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة المهندس سهل دودين، إن هذه الشراكة المتجددة تعكس إيمان "أيلة" بأهمية دعم برامج تخدم الفئات الأقل حظاً ومساعدتها خاصة تلك الموجهة للاحتياجات الأساسية والأمن الغذائي، وتوجيه المساندة للأشقاء المتضررين في قطاع غزة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية".

وأكد المهندس دودين أهمية مساندة الدور الفعال لتكية أم علي ورسالتها الإنسانية حيث تتشارك مع أيلة في أهدافها السامية للمسؤولية الاجتماعية والقائمة على التكافل ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشرائح الأكثر احتياجاً.

من جانبه، ثمن مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، دور شركة واحة أيلة واستمرارها في دعم برامج تكية أم علي، وهو ما يعكس رؤية "أيلة في مجال المسؤولية المجتمعية وإيمانها بأهمية العمل الإنساني الموجّه لمكافحة الفقر الغذائي، وبدور تكية أم علي في دعم الأسر الأكثر حاجة في المملكة وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في قطاع غزة.

وعلى مدار السنوات الماضية، دعمت "أيلة" برامج متنوعة تنفذها تكية أم علي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي ومساعدة الأسر المستفيدة من تكية أم علي بالإضافة إلى مبادراتها الموسمية الهادفة.

وتعمل التكية على توفير الدعم الغذائي الشهري والمستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة، وتعتمد حالياً 20000 أسرة محتاجة في برنامج الدعم الغذائي المستدام من خلال توفير طرود غذائية لها شهرياً وطوال العام، يحتوي كل طرد على مواد تلبي احتياجات الأسرة الشهرية .

--(بترا)

ا م/ن ح/ف ق

20/01/2024 14:51:57