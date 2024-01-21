ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 24927

غزة 20 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24927، والجرحى إلى 62388. وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 مجزرة راح ضحيتها 165 شهيدا، و280 جريحا. --(بترا) ي ف/ ن ح 20/01/2024 14:36:36

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