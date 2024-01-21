مقتل 5 بينهم مسؤول استخبارات ايراني في دمشق

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 20 كانون الثاني (بترا)-قتل خمسة أشخاص بغارة إسرائيلية على مبنى في دمشق، بينهم مسؤول الاستخبارات بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس وحدة المعلومات.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت المبنى خلال استضافته اجتماعا "لقيادات مقربة من إيران"، وكان المبنى الذي سُوّي بالأرض يستخدمه مستشارون إيرانيون.

واعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق من صباح اليوم عن استهداف قصف إسرائيلي، مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق.

--(بترا)

رصد/ي ف /اص/ف ق

20/01/2024 14:46:02