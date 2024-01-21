مقتل 5 بينهم مسؤول استخبارات ايراني في دمشق

مقتل 5 بينهم مسؤول استخبارات ايراني في دمشق
التاريخ
1/21/2024 1:59:06 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا)-قتل خمسة أشخاص بغارة إسرائيلية على مبنى في دمشق، بينهم مسؤول الاستخبارات بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ورئيس وحدة المعلومات.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت المبنى خلال استضافته اجتماعا "لقيادات مقربة من إيران"، وكان المبنى الذي سُوّي بالأرض يستخدمه مستشارون إيرانيون.
واعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق من صباح اليوم عن استهداف قصف إسرائيلي، مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق.
--(بترا)
رصد/ي ف /اص/ف ق
20/01/2024 14:46:02
MENAFN21012024000117011021ID1107746545
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