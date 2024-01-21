معالجة 4 نقاط تجمع مياه أمطار بالطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 20 كانون الثاني (بترا)- أنهت مديرية أشغال محافظة الطفيلة، معالجة 4 نقاط تجمع مياه أمطار في مواقع مرورية حيوية، تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة.
وقال مدير مديرية الأشغال المهندس عمار الحجاج، إن كوادر المديرية نفذت أعمال حفريات وتركيب قنوات حديدية في مواقع: الوادي الأخضر، ومثلث نقابة المقاولين، ووادي زيد، ومثلث التموين لحل مشاكل تجمعات مياه الأمطار فيها، لا سيما أن طبيعة مناطق الطفيلة تستدعي إقامة مشروعات تصريف مياه.
وأضاف أن المديرية نفذت خلال الفترة الماضية حملات لصيانة العبارات الصندوقية والأنبوبية، وتنظيف مجاري السيول والأودية إزالة الطمم والأتربة منها، بالإضافة إلى تجهيز الآليات وصيانتها استعدادا للشتاء.
وأشار الحجاج، إلى إقامة قنوات وعبارات جديدة لتصريف مياه الأمطار لا سيما في مناطق: المنصورة، والتين، ومثلث التموين، إلى جانب معالجة اغلاقات تعرضت لها قنوات تصريف مياه الأمطار في المواسم السابقة، وإزالة الأتربة والحجارة، وتغطية بعض المناهل المكشوفة، لتفادي حدوث فيضانات خلال الشتاء.
--( بترا)
س.م/ ن ح/ف ق
20/01/2024 14:22:47
MENAFN21012024000117011021ID1107746544
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