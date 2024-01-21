معالجة 4 نقاط تجمع مياه أمطار بالطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 20 كانون الثاني (بترا)- أنهت مديرية أشغال محافظة الطفيلة، معالجة 4 نقاط تجمع مياه أمطار في مواقع مرورية حيوية، تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة.

وقال مدير مديرية الأشغال المهندس عمار الحجاج، إن كوادر المديرية نفذت أعمال حفريات وتركيب قنوات حديدية في مواقع: الوادي الأخضر، ومثلث نقابة المقاولين، ووادي زيد، ومثلث التموين لحل مشاكل تجمعات مياه الأمطار فيها، لا سيما أن طبيعة مناطق الطفيلة تستدعي إقامة مشروعات تصريف مياه.

وأضاف أن المديرية نفذت خلال الفترة الماضية حملات لصيانة العبارات الصندوقية والأنبوبية، وتنظيف مجاري السيول والأودية إزالة الطمم والأتربة منها، بالإضافة إلى تجهيز الآليات وصيانتها استعدادا للشتاء.

وأشار الحجاج، إلى إقامة قنوات وعبارات جديدة لتصريف مياه الأمطار لا سيما في مناطق: المنصورة، والتين، ومثلث التموين، إلى جانب معالجة اغلاقات تعرضت لها قنوات تصريف مياه الأمطار في المواسم السابقة، وإزالة الأتربة والحجارة، وتغطية بعض المناهل المكشوفة، لتفادي حدوث فيضانات خلال الشتاء.

--( بترا)

س.م/ ن ح/ف ق

20/01/2024 14:22:47