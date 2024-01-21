إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 20 كانون الثاني (بترا) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها، حيث اندلعت مواجهات أدت إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات والمواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
20/01/2024 13:19:51
MENAFN21012024000117011021ID1107746542
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