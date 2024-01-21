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إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس

1/21/2024 1:59:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 20 كانون الثاني (بترا) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان، باندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في المخيم، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها، حيث اندلعت مواجهات أدت إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات والمواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
20/01/2024 13:19:51

MENAFN21012024000117011021ID1107746542

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