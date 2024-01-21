أيام طبية مجانية في اربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 20 كانون الثاني (بترا) - تقيم الجمعية الطبية السورية "سامز" بالتعاون مع جمعية علياء الأمل، ثلاثة ايام طبية مجانية، لجميع الجنسيات في محافظة اربد.
ويشتمل اليوم الطبي الاول الذي يقام غدا الأحد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، داخل الجمعية الكائنة في شارع ايدون مقابل مسجد عبدالله التل، على اختصاصات باطني، وأنف وأذن.
ويشتمل اليوم الطبي الثاني الذي يقام يوم الاثنين على تخصصات الهضمية، والباطنية، والصدرية، فيما يشتمل اليوم الطبي الثالث، الذي يقام يوم الاربعاء، على تخصصات الباطنية، وامراض الكلى، والروماتيزم.
-- (بترا)
ا.ح/اص/ب ط
20/01/2024 13:13:25
MENAFN21012024000117011021ID1107746541
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