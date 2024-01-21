الاقتصادي الأردني وصناعة عمان يطلقان ورقة سياسات الأداء الصناعي 2022

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا) - أطلق المنتدى الاقتصادي الأردني بالتعاون مع غرفة صناعة عمان أخيرا، ورقة سياسات مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، بعنوان "تنافسية الصناعات التحويلية في الأردن' وبدعم من بنك الأردن.

وتناولت الورقة التي اطلقت بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بشكل تفصيلي الأداء الصناعي للأردن، وقدمت تحليلاً شاملاً للتحديات والفرص التي تواجه الصناعات التحويلية في البلاد.

وأشارت الورقة بحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم السبت، إلى أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً على المستوى الإقليمي في مؤشر القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي، ليحتل المرتبة الاولى عربياً في هذا المؤشر والمرتبة 24 عالمياً.

يُذكر أن الصناعات التحويلية تسهم بنسبة 17.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حسب أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة لعام 2022.

وفي ذات السياق، تمت الإشارة إلى أن السوق الأميركي يحتل المرتبة الأولى كأكثر الأسوق الخارجية استقبالاً للصادرات الصناعية الأردنية وبنسبة 27.1 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية، ولاسيما في قطاع الألبسة الذي يشكل جزءاً كبيراً من هذه الصادرات، خصوصاً وأن هذا الإنجاز يعكس الجودة العالية والتنافسية التي وصلت إليها الصناعة الأردنية في السوق الدولي.

وتطرقت الورقة إلى بعض التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة التحويلية في الأردن، أبرزها تراجع تصنيف الأردن في مؤشر التنافسية الصناعية بمقدار 3 درجات نُقطية خلال العقد الأخير على الرغم من استقرار ترتيبها بين الدول التي شملها التقرير، مشيرة الى ضرورة زيادة مستوى الحماية الاجتماعية في قطاع الصناعات التحويلية، وشمول جميع المنشآت الصناعية وعمالتها، والتقليل من عدد المنشآت العاملة خارج مظلة الضمان الاجتماعي.

ولفتت الورقة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على نسبة 11.7 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية، ما يشير إلى أهمية هذا القطاع في النظام الاقتصادي للبلاد، بالمقابل، يستحوذ قطاع الإنشاءات على حصة كبيرة تصل إلى ربع قيمة التسهيلات الائتمانية، وذلك نتيجة توجه القطاع المصرفي نحو الإقراض الاستهلاكي الذي يحتمل مخاطر أقل من الإقراض الإنتاجي.

وتناولت الورقة أيضًا التحديات الرئيسية التي تحد من تنافسية الصناعات التحويلية في الأردن، مشيرة إلى أن القطاع يواجه مشاكل تتعلق بكلف الإنتاج كالطاقة والكهرباء، وكلف الشحن والنقل، بالإضافة إلى المواد الأولية المستوردة، كما يعاني القطاع من ضعف السياسات والبرامج الوطنية الداعمة لعملياته الإنتاجية والتصديرية، فضلاً عن ندرة العمالة الماهرة والمدربة في بعض القطاعات الفرعية.

وأبرزت الورقة كذلك ضرورة الاستغلال الأمثل لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة، خصوصًا السوق الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لتعزيز تنافسية الصادرات الصناعية الأردنية، متطرقة كذلك إلى أهمية تحسين وتطوير مخرجات قطاع التعليم المهني والتقني، لتوفير عمالة ذات مهارات عالية تلبي احتياجات الصناعة الوطنية، ما يسهم بتحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز التنافسية في القطاع الحيوي.

وأكدت الورقة أهمية متابعة وتقييم نتائج الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتصدير والاستثمار بشكل دوري، بهدف قياس فعالية مخرجاتها وتأثيرها في الصناعة الوطنية، ولاسيما فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، إذ ان هذا التقييم المستمر والتحديث في الاستراتيجيات يُعد ضروريًا لضمان مواكبة التغيرات العالمية وتعزيز مكانة الأردن في سوق الصناعات التحويلية العالمي.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

20/01/2024 13:04:36