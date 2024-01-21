الخارجية تعزي بضحايا الحريق في مدرسة ينغكاي بالصين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 20 كانون الثاني (بترا) - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا حادث الحريق الذي وقع أمس في مدرسة ينغكاي في قرية يانشانبو، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتعازي الخالصة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

-- (بترا)

ص خ/اص/ب ط

20/01/2024 12:54:53