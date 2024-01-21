أمنية تطلق تقنية الجيل السابع من الواي فاي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا) - أطلقت شركة أمنية الجيل السابع من تقنية الواي فاي، ذات الإمكانيات الفنية العالية لعملائها في قطاع الأعمال، إذ يتمتع الاصدار بسرعة نقل البيانات وسعة تحميل أكبر وكفاءة أفضل من الإصدارات السابقة.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، يأتي إطلاق هذه التقنية ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع شركة أمنية وشركة هواوي العالمية، والتي تمنح أمنية إمكانية الاستفادة من خبرات هواوي في مجال تقنيات الاتصالات، ما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة وقيمة مضافة لعملاء أمنية من المؤسسات والشركات.

وقال رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر إن تقنية "الواي فاي 7 " تعد ثورة في عالم الاتصالات اللاسلكية، حيث تُتيح للشركات والمؤسسات المختلفة إمكانية التخلص من التمديدات السلكية التقليدية، ما يوفر الوقت والتكلفة، ويعزز السرعة والموثوقية.

من جهته، قال المدير العام لشركة هواوي - الأردن آدم زانغ، إن طرح هذه التقنية جاء وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الشركتين نهاية العام الماضي.

-- (بترا)

غ ح/اص/ب ط

20/01/2024 12:41:52