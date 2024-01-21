أمنية تطلق تقنية الجيل السابع من الواي فاي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا) - أطلقت شركة أمنية الجيل السابع من تقنية الواي فاي، ذات الإمكانيات الفنية العالية لعملائها في قطاع الأعمال، إذ يتمتع الاصدار بسرعة نقل البيانات وسعة تحميل أكبر وكفاءة أفضل من الإصدارات السابقة.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، يأتي إطلاق هذه التقنية ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع شركة أمنية وشركة هواوي العالمية، والتي تمنح أمنية إمكانية الاستفادة من خبرات هواوي في مجال تقنيات الاتصالات، ما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة وقيمة مضافة لعملاء أمنية من المؤسسات والشركات.
وقال رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر إن تقنية "الواي فاي 7 " تعد ثورة في عالم الاتصالات اللاسلكية، حيث تُتيح للشركات والمؤسسات المختلفة إمكانية التخلص من التمديدات السلكية التقليدية، ما يوفر الوقت والتكلفة، ويعزز السرعة والموثوقية.
من جهته، قال المدير العام لشركة هواوي - الأردن آدم زانغ، إن طرح هذه التقنية جاء وفقا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الشركتين نهاية العام الماضي.
-- (بترا)
غ ح/اص/ب ط
20/01/2024 12:41:52
MENAFN21012024000117011021ID1107746537
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