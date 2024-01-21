رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق صدقي الشباطات

رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق صدقي الشباطات
التاريخ
1/21/2024 1:58:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا) - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق الدكتور صدقي الشباطات، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.
واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الثالث عشر، حيث كان مثالا في الاخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وعبر الصفدي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن تعازيهم لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
-- (بترا)
م خ/اص/ب ط
20/01/2024 12:40:03
MENAFN21012024000117011021ID1107746536
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