جرش: وزير الصحة يفتتح مركزي ساكب والجبة الاوليين

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 20 كانون الثاني (بترا) –علي فريحات- افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم السبت، مركزي صحي ساكب والجبة الاوليين، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التي شرعت بها الوزارة مطلع العام.

وقال الوزير الهواري إنه تم بناء مركز صحي ساكب الأولي من خلال منحة من الصندوق السعودي بتكلفة مليون وثلاثمئة الف دينار وبمساحة حوالي 1100 متر مربع، فيما تم بناء مركز صحي جُبَّة بمنحة كويتية بتكلفة مليون ومئتي الف دينار وبمساحة 650 مترا مربعا، مثمناً الدعم السعودي والكويتي لوزارة الصحة في مجال توسعة البنى التحتية.

وشدد الوزير على أهمية الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية في جميع أرجاء المملكة باعتبارها بوابة المريض للعلاج ومحطة مهمة في تشخيص وضعه الصحي وتقديم العناية اللازمة له، وان استدعت الحاجة إلى حصوله على رعاية صحية ثانوية أو ثالثية يتم تحويله من المركز الصحي للمستشفى.

وأكد أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.

ويراجع مركز ساكب شهرياً نحو 4500 مواطن من سكان بلدة ساكب البالغ عددهم نحو أكثر من 20 ألف نسمة، إضافة إلى التجمعات السكانية المحيطة القريبة وهي (الحسينيات، الصفصافة، الهواية).

كما يقدم المركز خدماته الصحية للمرضى والمراجعين من خلال عيادة الطب العام وعيادة طب الأسنان وعيادة طب الأسرة والمختبر والإسعاف والطوارئ، وعيادات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والتطعيم، حيث يقوم على تقديم هذه الخدمات كادر مكون من 5 أطباء عامين وطبيب أسرة وطبيب مقيم نسائية وتوليد، اضافة الى طبيب أسنان وصيدلانيين ومساعد صيدلي و7 ممرضين ومحاسب وفنيي مختبر وغيرهم من العاملين في الوظائف المساندة.

فيما يراجع مركز صحي جبة شهرياً نحو 1700 مواطن من سكان قرية جبة، إضافة إلى التجمعات السكانية المحيطة القريبة، حيث يقدم خدماته الصحية للمرضى والمراجعين من خلال عيادة الطب العام، وعيادة طب الأسنان، وعيادات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة والتطعيم، والمختبر، والإسعاف والطوارئ.

ويقوم على تقديم هذه الخدمات كادر مكون من 3 أطباء عامين، وطبيب أسنان، وصيدلانيين، و4 ممرضين، وقابلة قانونية ومحاسب وعدد من العاملين في الوظائف المساندة.

يشار إلى ان مركز صحي ساكب يقع ضمن بلدية المعراض ويتبع للبلدية مركز صحي شامل هو (مركز صحي الرازي) وثلاثة مراكز صحية أولية (ساكب، الحدادة، نحلة) فيما يقع مركز صحي جبة ضمن قضاء المصطبة الذي يوجد فيه مركز صحي المصطبة ومركز صحي مرصع، إضافة إلى مركزين صحيين فرعيين هما (تلعة الرز، الراية).

وحضر الافتتاح نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة وعدد من نواب المحافظة واعضاء مجلس المحافظة والأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير صحة المحافظة الدكتور محمد الطحان، وقدم الدكتور الطحان درعا تقديريا للوزير الهواري.

-- (بترا)

ع.ف/اص/ب ط

20/01/2024 12:38:51