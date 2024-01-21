كلنا الاردن في البلقاء تنفذ سلسلة برامج ودورات تدريبية وتشغيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 20 كانون الثاني (بترا) -امجد العواملة- قال منسق هيئة شباب كلنا الاردن في البلقاء مهند الواكد إن الهيئة ستعمل خلال العام الحالي على تنفيذ سلسلة من البرامج والدورات التدريبية والتشغيلية للشباب.
وأضاف الواكد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان العام الحالي، هو عام تشغيلي للهيئة حيث تم اعداد خطة برامجية لتوائم الحاجات الحقيقية للشباب وبالذات رفع قابلية التشغيل والتوظيف للشباب في سوق العمل، مبينا ان الهيئة ستعمل من خلال ثلاثة محاور لتهيئة الشباب للدخول إلى سوق العمل اولها محور التدريب والتأهيل ومن ثم محور التوجيه نحو المشروعات والفرص المتاحة وإعداد الدراسات ومحور التشبيك مع الجهات الداعمة والمشغلة.
وأشار إلى أن الهيئة على جاهزية كاملة في حال تقرر اجراء الانتخابات النيابية في هذا العام، لانجاح هذا العرس الوطني بجميع الجهود من خلال تحفيز الشباب وتثقيفهم سياسيا للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وبين الواكد انه تم تخصيص محور كامل للريادة والابداع لخطة العام الحالي بهدف دعم الشباب المبدعين والرياديين واصحاب المواهب، وسيتم تطوير برامج التمكين الاقتصادي الرقمي والذكاء الاصطناعي والتجارة الالكترونية، وإعداد شراكات نوعية بهذه الجوانب واعداد برنامج لتثقيف الاقران للسلوكيات الخطرة للشباب.
وقال إن الهيئة نفذت خلال العام الماضي في محافظة البلقاء 112 نشاطا وفعالية متنوعة ما بين دورات تدريبية متخصصة، وجلسات ولقاءات حوارية استفاد منها نحو 2185 شخصا في مختلف الوية محافظة البلقاء، موضحا ان الدورات التي عقدتها الهيئة في البلقاء تضمنت مجالات الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني والتسويق الالكتروني واندية اللغة الانجليزية، ودورات تقنية من خلال محطة المعرفة التابعة لهيئة شباب كلنا الاردن كدورات تدريب المدربين ودورات الطباعة والتطبيقات الخلوية والسكرتاريا.
وشملت انشطة الهيئة انشطة بيئية وتجميل مرافق عامة وزراعة االاشجار الحرجية ضمن محور " لاجل الاردن نتطوع" بواقع 12 نشاطا.
وضمن رؤية الهيئة بان تكون قوة دفع لرؤى التحديث الملكي السياسية والاقتصادية والادارية، قال الواكد ان الهيئة نفذت جلسات ولقاءات متنوعة مابين المركزة والعامة مع بيوت خبرة واصحاب اختصاص واعضاء من لجان رؤى التحديث في مختلف الوية ومناطق محافظة البلقاء ومخيم البقعة، كان الهدف منها الخروج بتوصيات ومقترحات شبابية تدعم هذا الجهد الملكي والوطني.
كما نفذت الهيئة في محافظة البلقاء معسكرات تدريبية نهارية على أكثر من مرحلة هدفت الى اعداد الشباب ضمن فئة الاستهداف ليكونوا قيادات شبابية واعدة للمستقبل.
-- (بترا)
أع/اص/ب ط
20/01/2024 12:00:28
MENAFN21012024000117011021ID1107746523
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