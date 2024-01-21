كلنا الاردن في البلقاء تنفذ سلسلة برامج ودورات تدريبية وتشغيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 20 كانون الثاني (بترا) -امجد العواملة- قال منسق هيئة شباب كلنا الاردن في البلقاء مهند الواكد إن الهيئة ستعمل خلال العام الحالي على تنفيذ سلسلة من البرامج والدورات التدريبية والتشغيلية للشباب.

وأضاف الواكد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان العام الحالي، هو عام تشغيلي للهيئة حيث تم اعداد خطة برامجية لتوائم الحاجات الحقيقية للشباب وبالذات رفع قابلية التشغيل والتوظيف للشباب في سوق العمل، مبينا ان الهيئة ستعمل من خلال ثلاثة محاور لتهيئة الشباب للدخول إلى سوق العمل اولها محور التدريب والتأهيل ومن ثم محور التوجيه نحو المشروعات والفرص المتاحة وإعداد الدراسات ومحور التشبيك مع الجهات الداعمة والمشغلة.

وأشار إلى أن الهيئة على جاهزية كاملة في حال تقرر اجراء الانتخابات النيابية في هذا العام، لانجاح هذا العرس الوطني بجميع الجهود من خلال تحفيز الشباب وتثقيفهم سياسيا للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وبين الواكد انه تم تخصيص محور كامل للريادة والابداع لخطة العام الحالي بهدف دعم الشباب المبدعين والرياديين واصحاب المواهب، وسيتم تطوير برامج التمكين الاقتصادي الرقمي والذكاء الاصطناعي والتجارة الالكترونية، وإعداد شراكات نوعية بهذه الجوانب واعداد برنامج لتثقيف الاقران للسلوكيات الخطرة للشباب.

وقال إن الهيئة نفذت خلال العام الماضي في محافظة البلقاء 112 نشاطا وفعالية متنوعة ما بين دورات تدريبية متخصصة، وجلسات ولقاءات حوارية استفاد منها نحو 2185 شخصا في مختلف الوية محافظة البلقاء، موضحا ان الدورات التي عقدتها الهيئة في البلقاء تضمنت مجالات الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني والتسويق الالكتروني واندية اللغة الانجليزية، ودورات تقنية من خلال محطة المعرفة التابعة لهيئة شباب كلنا الاردن كدورات تدريب المدربين ودورات الطباعة والتطبيقات الخلوية والسكرتاريا.

وشملت انشطة الهيئة انشطة بيئية وتجميل مرافق عامة وزراعة االاشجار الحرجية ضمن محور " لاجل الاردن نتطوع" بواقع 12 نشاطا.

وضمن رؤية الهيئة بان تكون قوة دفع لرؤى التحديث الملكي السياسية والاقتصادية والادارية، قال الواكد ان الهيئة نفذت جلسات ولقاءات متنوعة مابين المركزة والعامة مع بيوت خبرة واصحاب اختصاص واعضاء من لجان رؤى التحديث في مختلف الوية ومناطق محافظة البلقاء ومخيم البقعة، كان الهدف منها الخروج بتوصيات ومقترحات شبابية تدعم هذا الجهد الملكي والوطني.

كما نفذت الهيئة في محافظة البلقاء معسكرات تدريبية نهارية على أكثر من مرحلة هدفت الى اعداد الشباب ضمن فئة الاستهداف ليكونوا قيادات شبابية واعدة للمستقبل.

-- (بترا)

أع/اص/ب ط

20/01/2024 12:00:28