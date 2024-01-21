هجوم إسرائيلي يستهدف مبنى سكنياً بدمشق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا) - استهدف قصف إسرائيلي، اليوم السبت، مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق، الامر الذي أدى الى تصاعد دخان كثيف.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الهجوم نجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب، موضحة ان التحقيقات جارية.

-- (بترا)

رصد/ي ف/اص/ب ط

20/01/2024 11:49:14