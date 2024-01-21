هجوم إسرائيلي يستهدف مبنى سكنياً بدمشق

هجوم إسرائيلي يستهدف مبنى سكنياً بدمشق
التاريخ
1/21/2024 1:58:25 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا) - استهدف قصف إسرائيلي، اليوم السبت، مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق، الامر الذي أدى الى تصاعد دخان كثيف.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الهجوم نجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب، موضحة ان التحقيقات جارية.
-- (بترا)
رصد/ي ف/اص/ب ط
20/01/2024 11:49:14
MENAFN21012024000117011021ID1107746522
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