أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالعقبة الصناعية تدخل حيز الإنشاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا)- دخلت أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في العقبة الصناعية، القادم من حقل الريشة الغازي التابع لشركة البترول الوطنية الأردنية حيز الإنشاء.
وأكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية إنشاء محطة استقبال الغاز الطبيعي والمسال في مدينة العقبة الصناعية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها السعايدة أخيرا لموقع المحطة بحضور مدير عام شركة غاز الأردن المسال خليل أبو الرب الشركة المالكة والمشغلة للمحطة، والرئيس التنفيذي للعمليات بمدينة العقبة الصناعية المهندس مامون القسوس ومدير النفط والغاز في الهيئة المهندس عبد السلام الزيود، إضافة لمشاركة عدد من المدراء والمختصين في الهيئة والمعنيين في القطاع.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة، اليوم السبت، قال السعايدة ان المحطة تعد انجازاً مهماً لتطوير البنية التحتية في قطاع النفط والغاز وتمثل استثماراً استراتيجياً لدعم أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ورفع نسب مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.
وأضاف أن المشروع يُعد من المشروعات الريادية والأول من نوعه في المملكة، ويوفر أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من تخفيض كلف الإنتاج من خلال استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً بالسعر المنخفض، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية بما ينعكس على جذب الاستثمار وزيادة فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة في المشروعات الصناعية والتنموية.
وفي هذا الإطار، قدّم مدير عام شركة غاز الأردن المسال خليل أبو الرب ايجازا حول المشروع، موضحا أنه يهدف إلى تزويد التجمعات الصناعية بمدينة العقبة بالغاز الطبيعي المحلي المنتج من حقل الريشة عبر الصهاريج.
وثمّن ابو الرب دور الهيئة في وضع التشريعات التي أسهمت في تسهيل إجراءات ترخيص مشروعات الغاز الطبيعي في المملكة.
-- (بترا)
م ف/اص/ب ط
20/01/2024 11:33:41
MENAFN21012024000117011021ID1107746521
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