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أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالعقبة الصناعية تدخل حيز الإنشاء

1/21/2024 1:58:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- دخلت أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في العقبة الصناعية، القادم من حقل الريشة الغازي التابع لشركة البترول الوطنية الأردنية حيز الإنشاء.
وأكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية إنشاء محطة استقبال الغاز الطبيعي والمسال في مدينة العقبة الصناعية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها السعايدة أخيرا لموقع المحطة بحضور مدير عام شركة غاز الأردن المسال خليل أبو الرب الشركة المالكة والمشغلة للمحطة، والرئيس التنفيذي للعمليات بمدينة العقبة الصناعية المهندس مامون القسوس ومدير النفط والغاز في الهيئة المهندس عبد السلام الزيود، إضافة لمشاركة عدد من المدراء والمختصين في الهيئة والمعنيين في القطاع.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة، اليوم السبت، قال السعايدة ان المحطة تعد انجازاً مهماً لتطوير البنية التحتية في قطاع النفط والغاز وتمثل استثماراً استراتيجياً لدعم أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ورفع نسب مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.
وأضاف أن المشروع يُعد من المشروعات الريادية والأول من نوعه في المملكة، ويوفر أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من تخفيض كلف الإنتاج من خلال استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً بالسعر المنخفض، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية بما ينعكس على جذب الاستثمار وزيادة فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة في المشروعات الصناعية والتنموية.
وفي هذا الإطار، قدّم مدير عام شركة غاز الأردن المسال خليل أبو الرب ايجازا حول المشروع، موضحا أنه يهدف إلى تزويد التجمعات الصناعية بمدينة العقبة بالغاز الطبيعي المحلي المنتج من حقل الريشة عبر الصهاريج.
وثمّن ابو الرب دور الهيئة في وضع التشريعات التي أسهمت في تسهيل إجراءات ترخيص مشروعات الغاز الطبيعي في المملكة.
-- (بترا)
م ف/اص/ب ط
20/01/2024 11:33:41

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