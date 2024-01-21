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الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية لبحث التعامل مع الجرائم الإسرائيلية

1/21/2024 1:58:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 20 كانون الثاني (بترا) - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الاثنين، لبحث جرائم ومخططات اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي "إن هذا الاجتماع غير العادي الذي ستترأسه المغرب يعقد بناء على طلب فلسطين وتأييد غالبية الدول العربية".
وأضاف زكي ان الاجتماع يعقد لتدارس الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها أو دعمها في إطار الجامعة العربية.
من جانبه، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريحات صحفية إن الاجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية .
-- (بترا)
ن ا/ب ط
20/01/2024 11:16:45

MENAFN21012024000117011021ID1107746520

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