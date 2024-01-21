الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية لبحث التعامل مع الجرائم الإسرائيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 20 كانون الثاني (بترا) - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الاثنين، لبحث جرائم ومخططات اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي "إن هذا الاجتماع غير العادي الذي ستترأسه المغرب يعقد بناء على طلب فلسطين وتأييد غالبية الدول العربية".
وأضاف زكي ان الاجتماع يعقد لتدارس الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن القيام بها أو دعمها في إطار الجامعة العربية.
من جانبه، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريحات صحفية إن الاجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية .
-- (بترا)
ن ا/ب ط
20/01/2024 11:16:45
MENAFN21012024000117011021ID1107746520
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