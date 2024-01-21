3521 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا) -عبدالقادر الفاعوري- بلغ عدد الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني بالبرنامج التدريبي 2023/2024 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم للعام الحالي 3521 متدربا ومتدربة، إضافة الى 4968 من حملة الثانوية العامة.

وسجل بالبرامج التدريبية اربعة من حملة شهادة الدكتوراه، ومئة من حملة الماجستير، و 2378 من حملة البكالوريوس، و 1039 من حملة دبلوم كليات المجتمع، اضافة الى 32 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الناطق الاعلامي للمؤسسة جميل القاضي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن ازدياد اعداد المتدربين من حملة الشهادات الاكاديمية في هذا العام الدراسي يؤكد دور المؤسسة الحيوي في توجيه الشباب ونشر ثقافة العمل التقني والمهني لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل محليا وعالميا.

وأكد القاضي أن المؤسسة تمضي وفقا للتوجيهات الملكية لتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير الفرص المستدامة للشباب الذكور والإناث بالشراكة مع مختلف القطاعات التنموية في محافظات المملكة كافة، مبينا ان البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية تغطي مجموعة متنوعة من المهارات والاختصاصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة، من خلال 35 معهدا تدريبيا في المحافظات كافة، ويتوفر فيها 348 مشغلا تدريبيا، و120 برنامجا تدريبيا.

والتحق في مختلف معاهد مؤسسة التدريب المهني للعام التدريبي 2023-2024 أكثر من 10 آلاف متدرب ومتدربة، وتسعى المؤسسة لزيادة الوعي بأهمية الالتحاق بالتخصصات المهنية وفقا لمؤشرات أداء واضحة بحلول 2025 للوصول الى طاقة استيعابية تبلغ 30 ألف متدرب ورفع نسبة التشغيل الى 90 بالمئة.

-- (بترا)

ع ف/اص/ب ط

20/01/2024 10:59:56