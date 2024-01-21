الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة لليوم الـ 106

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 20 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا وعدة غارات، اليوم السبت، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، ما اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 106، واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية، حيث شن طيران الاحتلال غارات جوية وقصفاً مدفعياً على بني سهيلا والزنة وعبسان شرقي خانيونس، كما قصف منطقتي الكتيبة وحي الأمل وبطن السمين في خانيونس.

وبحسب مصادر فلسطينية، تجددت الغارات الإسرائيلية الجوية على شمال قطاع غزة بعد فجر اليوم.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط المستشفى وبالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف.

ووفق وزارة الصحّة في قطاع غزة، استشهد حتّى الآن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 24762 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

-- (بترا)

ي ف/ا ص/ب ط

20/01/2024 09:33:57