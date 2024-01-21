Tuesday, 23 January 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة لليوم الـ 106

1/21/2024 1:58:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 20 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا وعدة غارات، اليوم السبت، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، ما اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء.
ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 106، واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية، حيث شن طيران الاحتلال غارات جوية وقصفاً مدفعياً على بني سهيلا والزنة وعبسان شرقي خانيونس، كما قصف منطقتي الكتيبة وحي الأمل وبطن السمين في خانيونس.
وبحسب مصادر فلسطينية، تجددت الغارات الإسرائيلية الجوية على شمال قطاع غزة بعد فجر اليوم.
وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محيط المستشفى وبالتزامن مع قصف جوي ومدفعي عنيف.
ووفق وزارة الصحّة في قطاع غزة، استشهد حتّى الآن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة 24762 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
-- (بترا)
ي ف/ا ص/ب ط
20/01/2024 09:33:57

MENAFN21012024000117011021ID1107746518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث