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الصين: وفاة 13شخصا جراء حريق في سكن مدرسي

1/21/2024 1:58:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا) - توفي 13 شخصا جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية، اليوم السبت.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحريق.
ولقي 26 شخصا حتفهم نهاية العام الماضي، ونُقل العشرات إلى المستشفى بسبب حريق في مبنى شركة لإنتاج الفحم في مقاطعة شانشي الشمالية، وفي بكين أودى حريق في مستشفى بحياة 29 شخصا في شهر نيسان الماضي في واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب العاصمة منذ أكثر من عقدين.
-- (بترا)
رصد/ي ف/اص/ب ط
20/01/2024 09:21:33

MENAFN21012024000117011021ID1107746517

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