ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية حوالي 700 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 20 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، 728 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 73 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة، 395 نقطة ليصل إلى 37863 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 255 نقطة ليصل إلى 15310 نقاط.

وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 58 نقطة ليصل إلى 4839 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 20 نقطة ليصل إلى 1944 نقطة.

--(بترا)

م د/ ف ج

20/01/2024 07:15:38