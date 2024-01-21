طائرة أطلس للطيران بوينغ 747 تضطر للهبوط في ميامي عقب فشل المحرك

(MENAFN
) في مساء يوم الخميس الموافق 18 يناير، أجرت طائرة بوينغ 747 الخاصة بشركة أمريكية، تديرها شركة "اطلس إير"، هبوطًا اضطراريًا في ميامي بعد تعرضها لفشل في المحرك بعد وقت قصير من الإقلاع، وحسبما أفادت الشركة لوكالة فرانس برس يوم الجمعة.
كما أصدر متحدث باسم "أطلس إير" بيانًا يؤكد الحادث، مشيرًا إلى أن الطائرة "هبطت بسلام بعد تعرضها لفشل في المحرك بعد الإقلاع, ونفذ الطاقم جميع الإجراءات الأمنية المعتمدة بدقة، مما ضمن عودة آمنة إلى مطار ميامي, وقد التزمت الشركة بإجراء تحقيق دقيق لتحديد أسباب فشل المحرك.
كذلك أقرت الهيئة الأمريكية للطيران المدني بوقوع الحادث، معلنة نيتها ببدء التحقيقات في الحادث, وجاء تقرير على موقع الهيئة يوضح فحصًا أُجري بعد الرحلة، كشف عن "فتحة بحجم كرة البيسبول فوق المحرك رقم 2."
في حين بدأت وكالة السلامة في وسائل النقل الوطنية تحقيقها، مؤكدة دورها في جمع المعلومات لتقييم نطاق وعمق الاستفتاء القادم, ويؤكد الحادث، الذي وقع أثناء رحلة متجهة إلى بورتوريكو، على أهمية التحقيقات الشاملة لضمان سلامة وجدوى السفر الجوي.
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