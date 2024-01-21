الظروف الشتوية القوية تعرقل إنتاج النفط في أمريكا لأسابيع

(MENAFN
) قبضة الطقس الشتوي القاسي أثرت بشكل كبير على إنتاج النفط في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث بقيت ملايين البراميل غير مستغلة بسبب تراكم الثلوج الواسع في تكساس وموجة برد شديدة في شمال داكوتا الشمالية, وتشير تقارير بلومبرج الأخيرة إلى أن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق أسابيع.
كما شهدت البلاد انخفاضًا كبيرًا في إنتاج النفط خلال الأسبوع الماضي، وبلغ حوالي 10 ملايين برميل، وفقًا لتقرير بلومبرج, ويُسجل حوض بيرميان، الذي يمتد عبر تكساس ونيو مكسيكو، إيقاف إنتاج مذهل يبلغ 6 ملايين برميل، في حين يواجه منطقة باكن في شمال داكوتا توقفًا ناتجًا عن التجمد يقدر بحوالي 3.5 مليون برميل.
كذلك يؤكد التقرير أن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة تسبب في تجمد المياه في آبار النفط، مما أدى إلى توقف في الإنتاج, بالإضافة إلى ذلك، فإن الطرق المتجمدة زادت من التحديات عن طريق عرقلة حركة شاحنات الشفط الأساسية التي تقوم بنقل مياه الصرف الصناعي إلى منصات الحفر.
في حين تشكل هذه الاعتراضات الناجمة عن الطقس تأخيرًا كبيرًا لصناعة النفط، مؤكدةً في الوقت نفسه على هشاشة أنظمة الإنتاج في مواجهة ظروف الشتاء القاسية, ويتوقع المحللون فترة استعادة مطولة حيث يعمل المشغلون على التصدي لتأثيرات الطقس القاسي على عمليات استخراج النفط.
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