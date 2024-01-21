أسعار الذهب تنخفض أسبوعيًا مع صعود الدولار وأرباح السندات

(MENAFN
) واجهت أسعار الذهب انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة تقريبية 1 بالمئة, إغلاقاً عند 2029.49 دولار للأوقية، على الرغم من الارتفاع الطفيف بنسبة 0.30 بالمئة في الجلسات النهائية للأسبوع, وجاء هذا الانخفاض في وقت تزامن مع تعزيز الدولار وزيادة في عوائد السندات، عقب تصريحات من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي تفند توقعات خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.
كما رغم انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة, ارتفع بنسبة تقريبية 1 بالمئة خلال الأسبوع, وتجعل القيمة المرتفعة للدولار الذهب، الذي يُسعر بالعملة الأمريكية، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
كذلك بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، مسجلة ذروة عند 4.1730 بالمئة, وساهم هذا الارتفاع في عوائق البيئة العامة لأسعار الذهب.
في حين تشير مشاعر السوق، كما يقيسها تطبيق "آي آر بي آر", لقياس احتمالات معدلات الفائدة لمجموعة بورصة لندن، إلى تحول في التوقعات, وتبلغ احتمالات خفض معدلات الفائدة 141 نقطة أساس للعام، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن تقدير الأسبوع السابق البالغ 150 نقطة, ويتابع المستثمرون هذه العوامل عن كثب بينما يتنقلون في المشهد المتطور لأسواق المعادن الثمينة.
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