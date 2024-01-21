أمين عام الأشغال يستقبل مدير مكتب الوكالة اليابانية جايكا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا) - استقبل أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات في مقر الوزارة اليوم، مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الاردن (جايكا) موري هاتا والوفد المرافق له.
وبحث قطيشات مع الوفد الضيف سبل تعزيز آفاق التعاون مع الوزارة في مجال الإسكان والانشاء والمقاولات وخصوصا ما يتعلق بمجال صيانة الطرق، وذلك من خلال نقل احدث التقنيات والآليات المستخدمة في اليابان إلى الأردن لرفع كفاءة العمل في الأردن بمجال صيانة وادامة الطرق.
وقال قطيشات، إن التمويل الياباني السابق الذي تم لتمويل مشاريع تأهيل بعض المدن سياحيا ومشروع تنفيذ جسر الملك حسين والطريق المؤدي اليه يعتبر بادرة يابانية طيبة واضحة لترسيخ السلام في المنطقة وذلك لأهمية الطريق الحيوية والإنسانية.
وأستعرض قطيشات المشاريع التي قامت الوزارة بتنفيذها والمشاريع قيد التنفيذ ونسب الإنجاز، والاجراءات التي تقوم فيها الوزارة لمتابعة المشاريع، اضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي تقوم فيها حفاظاُ على سلامة العاملين في المشاريع.
وثمن، جهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA" ودعمها الدائم والمستمر لقطاع الاسكان والانشاء والمقاولات في الاردن، إضافة إلى الدورات التي تقوم الوكالة بشكل مستمر في عقدها لرفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع العام.
وأشاد قطيشات بعمق العلاقات بين الأردن واليابان، مؤكدا أن جهود الوكالة وتعاونها الدائم والمستمر يصب في مصلحة البلدين الصديقين.
بدوره، ثمن هاتا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الدائم لإحلال السلام في المنطقة، مشيدا بجهود وزارة الاشغال وتعاونها الدائم والمستمر مع الوكالة، مبديا استعداد بلاده لتعزيز قدرات العاملين على وضع كودات البناء لتطوير كودات الأبنية المقاومة للزلازل.
-(بترا)
ح ظ/م ق/ح أ
18/01/2024 23:39:29
MENAFN21012024000117011021ID1107746484
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