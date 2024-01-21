أمين عام الأشغال يستقبل مدير مكتب الوكالة اليابانية جايكا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا) - استقبل أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات في مقر الوزارة اليوم، مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الاردن (جايكا) موري هاتا والوفد المرافق له.

وبحث قطيشات مع الوفد الضيف سبل تعزيز آفاق التعاون مع الوزارة في مجال الإسكان والانشاء والمقاولات وخصوصا ما يتعلق بمجال صيانة الطرق، وذلك من خلال نقل احدث التقنيات والآليات المستخدمة في اليابان إلى الأردن لرفع كفاءة العمل في الأردن بمجال صيانة وادامة الطرق.

وقال قطيشات، إن التمويل الياباني السابق الذي تم لتمويل مشاريع تأهيل بعض المدن سياحيا ومشروع تنفيذ جسر الملك حسين والطريق المؤدي اليه يعتبر بادرة يابانية طيبة واضحة لترسيخ السلام في المنطقة وذلك لأهمية الطريق الحيوية والإنسانية.

وأستعرض قطيشات المشاريع التي قامت الوزارة بتنفيذها والمشاريع قيد التنفيذ ونسب الإنجاز، والاجراءات التي تقوم فيها الوزارة لمتابعة المشاريع، اضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي تقوم فيها حفاظاُ على سلامة العاملين في المشاريع.

وثمن، جهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA" ودعمها الدائم والمستمر لقطاع الاسكان والانشاء والمقاولات في الاردن، إضافة إلى الدورات التي تقوم الوكالة بشكل مستمر في عقدها لرفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع العام.

وأشاد قطيشات بعمق العلاقات بين الأردن واليابان، مؤكدا أن جهود الوكالة وتعاونها الدائم والمستمر يصب في مصلحة البلدين الصديقين.

بدوره، ثمن هاتا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه الدائم لإحلال السلام في المنطقة، مشيدا بجهود وزارة الاشغال وتعاونها الدائم والمستمر مع الوكالة، مبديا استعداد بلاده لتعزيز قدرات العاملين على وضع كودات البناء لتطوير كودات الأبنية المقاومة للزلازل.

-(بترا)

ح ظ/م ق/ح أ

18/01/2024 23:39:29