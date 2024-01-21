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طائرات دون طيار حلقت بالقرب من ناقلة أميركية بالقرب من اليمن

1/21/2024 1:11:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 18 كانون الثاني(بترا)- قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أن ناقلة مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب أربع طائرات دون طيار من السفينة اليوم الخميس، وحلقت حولها.
ونقلت بي بي سي مساء اليوم الخميس عن الشركة البريطانية، أن الحادثة وقعت على بعد حوالي 87 ميلاً جنوب شرق المكلا اليمنية.
وأوضحت "أمبري" في مذكرة استشارية، أن إحدى الطائرات دون طيار سقطت في الماء، في حين لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات، ومؤكدة أن الناقلة لم تتأثر وواصلت الرحلة إلى وجهتها، وفقاً لبي بي سي.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
18/01/2024 23:15:24

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