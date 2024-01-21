طائرات دون طيار حلقت بالقرب من ناقلة أميركية بالقرب من اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 18 كانون الثاني(بترا)- قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أن ناقلة مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن اقتراب أربع طائرات دون طيار من السفينة اليوم الخميس، وحلقت حولها.
ونقلت بي بي سي مساء اليوم الخميس عن الشركة البريطانية، أن الحادثة وقعت على بعد حوالي 87 ميلاً جنوب شرق المكلا اليمنية.
وأوضحت "أمبري" في مذكرة استشارية، أن إحدى الطائرات دون طيار سقطت في الماء، في حين لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات، ومؤكدة أن الناقلة لم تتأثر وواصلت الرحلة إلى وجهتها، وفقاً لبي بي سي.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
18/01/2024 23:15:24
MENAFN21012024000117011021ID1107746483
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