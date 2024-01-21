الزرقاء: منتدون يؤكدون أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية وصنع القرار

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 18 كانون الثاني (بترا)- أكد منتدون أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية وصنع القرار السياسي في الأردن والاستفادة من المناخ السياسي والاستقرار الذي نعيشه وعملية التحديث السياسي التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول إلى برلمان حزبي وحكومة حزبية مستقبلا.

وأشاروا خلال ندوة نظمها اليوم الخميس منتدى بيرين للثقافة والفنون في قاعة مدرسة بيرين الثانوية المختلطة بقضاء بيرين في محافظة الزرقاء، الى سلسلة عمليات التحديث السياسي الذي عاشه الأردن خلال المئة عام من عمر الدولة وما رافقها من عقبات واجهت انخراط الشباب في الأحزاب حتى وصلنا إلى قانون أحزاب عصري ومتطور فتح الباب أمام مشاركة جميع اطياف المجتمع في العمل الحزبي والسياسي تحت مظلة القانون.

وتحدث النائب الدكتور أحمد الخلايلة خلال الندوة التي أدارها الشاب عصام الغويري، وشارك فيها مدير هيئة شباب كلنا الأردن عبدالرحيم الزواهرة ومنسق مؤسسة ولي العهد في محافظة الزرقاء خالد الدغمي، عن قانون الاحزاب الجديد وألية الانتخاب التي يطمح الجميع لتكون بوابة المشاركة الحزبية الواسعة للشباب وتشكيل المجلس من كتل حزبية ذات برامج عمل قوية وواضحة. واضاف ان الاستقرار الذي يعيشه الاردن في وسط محيط ملتهب يجب ان يستثمر لبناء احزاب قوية يشارك فيها الشباب والمراة بشكل قوي ومؤثر في المرحلة المقبلة كما ارادها جلالة الملك وولي العهد.

بدوره تحدث الزواهرة حول مفهوم الشباب واختلافه بين المجتمعات والثقافات المختلفة من حيث التقسيم العمري وضرورة توجيه طاقات الشباب نحو العمل الريادي الجاد والمؤثر وانخراطهم في صنع القرار السياسي فهم من سيكونوا قادة المستقبل ويحملون المسؤولية لمستقبل الوطن. وبين ان الشباب عليهم ان يتسلحوا بمهارات عديدة ومتطورة ليتمكنوا من المنافسة والتأثير في المجتمع والمشاركة في الحياة السياسية فامامهم فرص كثيرة واعدة عليهم استغلالها.

من جهته, قدم منسق مؤسسة ولي العهد في الزرقاء خالد الدغمي عرضا لتاريخ تأسيس المؤسسة منذ عام 2015 وافتتاح مكتب المؤسسة في محافظة الزرقاء عام 2022 ليصبح لها 12 مكتبا موزعة على محافظات المملكة الاثنتي عشر, حيث تسعى المؤسسة لخدمة الشباب في مواقعهم والوصول اليهم في كل مكان بهدف تحفيزهم للمشاركة في العمل المجتمعي والحياة السياسية وتبني افكارهم ومشاريعهم في كافة المجالات.

وبين ان سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني يوجه دائما لتمكين الشباب وتذليل العقبات امام انخراطهم في العمل الحزبي وايصال صوتهم لاعلى المستويات ليكونوا مؤثرين في صنع القرار مستقبلا.

وفي ختام الندوة شارك الحضور في حوار مفتوح مع المتحدثين الذين اجابوا على الاسئلة والاستفسارات حول قانون الاحزاب الجديد وسبل المشاركة في الحياة السياسية.

--(بترا)

رن/م ق/ح أ

18/01/2024 22:58:06