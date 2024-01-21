بني مصطفى ترعى افتتاح أعمال تحديث مرافق مؤسسة الحسين الاجتماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، افتتاح أعمال المرحلة الأولى من تحديث مرافق لمؤسسة الحسين الاجتماعية، والمنفذة بدعم من جمعية مؤسسة الاميرة تغريد ، بحضور عدد من أصحاب العلاقة والداعمين.

وأكدّت بني مصطفى خلال الافتتاح، أن مؤسسة الحسين الاجتماعية أنموذجاً في تقديم الخدمات للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، وهي المؤسسة الوحيدة التي تستقبل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري من عمر يوم واحد.

وأشارت إلى أهمية الشراكات لتجويد الخدمات المقدمة للأطفال الأيتام، معربةً عن اعتزازها بالدعم الكبير المقدم والتبرعات السخية التي تمكن المؤسسة من استمرارية جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وتوفير بيئة مكانية مناسبة لهم .

وأضافت، أن التبرعات تساعد على تقديم خدمات متميزة للأطفال الأيتام، ومشددة في الوقت نفسه على أن المؤسسة تقدم خدماتها لجميع الموجودين على الاراضي الأردنية وليس لأطفال دون غيرهم.

كما وتفقدت بني مصطفى مرافق المؤسسة المختلفة، واستمعت إلى شرح مفصل حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة للاطفال في مختلفة المراحل العمرية، موجهة بضرورة الاستمرار بالارتقاء وتجويد الخدمات المقدمة للاطفال.

يشار إلى أن مؤسسة الحسين الاجتماعية، أقدم وأكبر دار لرعاية الأيتام في المملكة، تضم العديد من الأقسام، منها قسم حديثي الولادة والذي تم انشاؤه قبل 53 عاما، وهو الوحيد في المملكة الذي يخدم هذه الفئة، وقسم البراعم الذي يخدم الفئة العمرية من عمر سنة الى 3 سنوات، وقسم البيوت الأسرية المشكل من 8 بيوت، وهو يخدم الفئة العمرية من سن 3 الى 10 سنوات ذكور، ومن سن 3 الى 12 عاما للأناث و بيتي الاستقبال للأطفال من فئة دون سن المسائلة القانونه والترحيب للأطفال الجدد تمهيدا لتهيئتهم و ثم دمجمهم ، والدار الوحيدة التي تقدم الخدمة الدامجة للأطفال من ذوي الاعاقة و ذلك من خلال قسم الرحمة الدامج ضمن بيئة آمنة.

--(بترا)

ح ظ/م ق/ح أ

18/01/2024 22:50:41