بني مصطفى ترعى افتتاح أعمال تحديث مرافق مؤسسة الحسين الاجتماعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، افتتاح أعمال المرحلة الأولى من تحديث مرافق لمؤسسة الحسين الاجتماعية، والمنفذة بدعم من جمعية مؤسسة الاميرة تغريد ، بحضور عدد من أصحاب العلاقة والداعمين.
وأكدّت بني مصطفى خلال الافتتاح، أن مؤسسة الحسين الاجتماعية أنموذجاً في تقديم الخدمات للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، وهي المؤسسة الوحيدة التي تستقبل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري من عمر يوم واحد.
وأشارت إلى أهمية الشراكات لتجويد الخدمات المقدمة للأطفال الأيتام، معربةً عن اعتزازها بالدعم الكبير المقدم والتبرعات السخية التي تمكن المؤسسة من استمرارية جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وتوفير بيئة مكانية مناسبة لهم .
وأضافت، أن التبرعات تساعد على تقديم خدمات متميزة للأطفال الأيتام، ومشددة في الوقت نفسه على أن المؤسسة تقدم خدماتها لجميع الموجودين على الاراضي الأردنية وليس لأطفال دون غيرهم.
كما وتفقدت بني مصطفى مرافق المؤسسة المختلفة، واستمعت إلى شرح مفصل حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة للاطفال في مختلفة المراحل العمرية، موجهة بضرورة الاستمرار بالارتقاء وتجويد الخدمات المقدمة للاطفال.
يشار إلى أن مؤسسة الحسين الاجتماعية، أقدم وأكبر دار لرعاية الأيتام في المملكة، تضم العديد من الأقسام، منها قسم حديثي الولادة والذي تم انشاؤه قبل 53 عاما، وهو الوحيد في المملكة الذي يخدم هذه الفئة، وقسم البراعم الذي يخدم الفئة العمرية من عمر سنة الى 3 سنوات، وقسم البيوت الأسرية المشكل من 8 بيوت، وهو يخدم الفئة العمرية من سن 3 الى 10 سنوات ذكور، ومن سن 3 الى 12 عاما للأناث و بيتي الاستقبال للأطفال من فئة دون سن المسائلة القانونه والترحيب للأطفال الجدد تمهيدا لتهيئتهم و ثم دمجمهم ، والدار الوحيدة التي تقدم الخدمة الدامجة للأطفال من ذوي الاعاقة و ذلك من خلال قسم الرحمة الدامج ضمن بيئة آمنة.
--(بترا)
ح ظ/م ق/ح أ
18/01/2024 22:50:41
MENAFN21012024000117011021ID1107746480
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