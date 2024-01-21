الحنيفات يستقبل خبراء البعثة الاستشارية الأوروبية تايكس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات على العلاقة المميزة التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي والتي تقع في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية والامتيازات الممنوحة للمملكة.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس الحنيفات اليوم الخميس، في مبنى الوزارة خبراء البعثة الاستشارية الأوروبية من خلال أداة التبادل التقني والمعرفي مع الاتحاد الأوروبي (تايكس) لتقييم نظام الصحة النباتية والفحص والمراقبة، وفي إطار العمل على بناء القدرات وتبادل الخبرات مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الحنيفات، إن وزارة الزراعة وضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي تخص برامج التأهيل والتدريب والتمكين للموظفين تعمل على تطوير قدرات الموظفين والعمل على مواكبة المستجدات والتحديثات العلمية والتقنية، مشيراً إلى أن استمرار الوزارة بتأهيل كوادرها وخاصة الجدد منها من مرشدين زراعيين وكوادرمساندة وبما يخدم مسار العمل الفني وتطوير الخدمات وتحقيق تطلعات المواطن في تنمية ونهضة القطاع الزراعي.
بدوره، عرض الخبير الايطالي اليجيو مخرجات زيارة البعثة الاستشارية الأوروبية من خلال الاطلاع على نظام الصحة النباتية في المملكة وإجراء تقييم لكافة الإجراءات المتبعة لتصدير المنتجات النباتية وعمليات الفحص والمعاينة والمراقبة للارساليات النباتية المستوردة بما يضمن تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الاسواق العالمية ومنع دخول الآفات الحجرية إلى الأردن.
وسيسهم هذا التقييم في تحديد المتطلبات الفنية للنهوض بقطاع الصحة النباتية في الأردن وتطوير مختبرات الوزارة لاجراء الفحوص المخبرية الخاصة بالارساليات المستوردة والمعدة للتصدير لضمان خلوها من متبقيات المبيدات والآفات بما يتواءم مع قانون الصحة النباتية الجديد للاتحاد الأوروبي ونظام سلامة الأغذية والمتطلبات الدولية لمختبرات الصحة النباتية وسلامة الأغذية و المسوحات الميدانية للكشف عن وجود الآفات الحجرية ومراقبة سلامة الأغذية للإنتاج النباتي المحلي والواردات.
وتضمنت أعمال البعثة الأوروبية التي استمرت خمسه أيام جولات استطلاعية وزيارات ميدانية للمديريات المعنية بتطبيق نظام الصحة النباتية ولقاء العاملين والمختصين في مراكز التعبئة والتغليف والمزارع الريادية في وداي الأردن.
--(بترا)
رح/م ق/ح أ
18/01/2024 22:34:32
MENAFN21012024000117011021ID1107746478
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