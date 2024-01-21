الحنيفات يستقبل خبراء البعثة الاستشارية الأوروبية تايكس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات على العلاقة المميزة التي تربط المملكة بالاتحاد الأوروبي والتي تقع في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية والامتيازات الممنوحة للمملكة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس الحنيفات اليوم الخميس، في مبنى الوزارة خبراء البعثة الاستشارية الأوروبية من خلال أداة التبادل التقني والمعرفي مع الاتحاد الأوروبي (تايكس) لتقييم نظام الصحة النباتية والفحص والمراقبة، وفي إطار العمل على بناء القدرات وتبادل الخبرات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال الحنيفات، إن وزارة الزراعة وضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي تخص برامج التأهيل والتدريب والتمكين للموظفين تعمل على تطوير قدرات الموظفين والعمل على مواكبة المستجدات والتحديثات العلمية والتقنية، مشيراً إلى أن استمرار الوزارة بتأهيل كوادرها وخاصة الجدد منها من مرشدين زراعيين وكوادرمساندة وبما يخدم مسار العمل الفني وتطوير الخدمات وتحقيق تطلعات المواطن في تنمية ونهضة القطاع الزراعي.

بدوره، عرض الخبير الايطالي اليجيو مخرجات زيارة البعثة الاستشارية الأوروبية من خلال الاطلاع على نظام الصحة النباتية في المملكة وإجراء تقييم لكافة الإجراءات المتبعة لتصدير المنتجات النباتية وعمليات الفحص والمعاينة والمراقبة للارساليات النباتية المستوردة بما يضمن تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الاسواق العالمية ومنع دخول الآفات الحجرية إلى الأردن.

وسيسهم هذا التقييم في تحديد المتطلبات الفنية للنهوض بقطاع الصحة النباتية في الأردن وتطوير مختبرات الوزارة لاجراء الفحوص المخبرية الخاصة بالارساليات المستوردة والمعدة للتصدير لضمان خلوها من متبقيات المبيدات والآفات بما يتواءم مع قانون الصحة النباتية الجديد للاتحاد الأوروبي ونظام سلامة الأغذية والمتطلبات الدولية لمختبرات الصحة النباتية وسلامة الأغذية و المسوحات الميدانية للكشف عن وجود الآفات الحجرية ومراقبة سلامة الأغذية للإنتاج النباتي المحلي والواردات.

وتضمنت أعمال البعثة الأوروبية التي استمرت خمسه أيام جولات استطلاعية وزيارات ميدانية للمديريات المعنية بتطبيق نظام الصحة النباتية ولقاء العاملين والمختصين في مراكز التعبئة والتغليف والمزارع الريادية في وداي الأردن.

--(بترا)

رح/م ق/ح أ

18/01/2024 22:34:32