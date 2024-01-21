كيربي: الولايات المتحدة لا تريد تصعيداً للتوتر بين إيران وباكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 18 كانون الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم الخميس، إن بلاده لا تريد تصعيداً في جنوب آسيا وآسيا الوسطى، وذلك رداً على سؤال عن الضربات المتبادلة بين إيران وباكستان في الأيام الأخيرة، بحسب واشنطن تايمز .

وأضاف جون كيربي، أن الإدارة الاميركية تتابع عن كثب التوترات بين البلدين، مشيراً إلى أن باكستان تعرضت أولا لضربة من جانب ايران، الأمر الذي كان هجوماً جديداً خطيراً، ومثالا جديدا على دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

--(بترا)

ب خ/م ق/ح أ

18/01/2024 22:18:06