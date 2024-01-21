كيربي: الولايات المتحدة لا تريد تصعيداً للتوتر بين إيران وباكستان

كيربي: الولايات المتحدة لا تريد تصعيداً للتوتر بين إيران وباكستان
التاريخ
1/21/2024 1:11:24 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 18 كانون الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم الخميس، إن بلاده لا تريد تصعيداً في جنوب آسيا وآسيا الوسطى، وذلك رداً على سؤال عن الضربات المتبادلة بين إيران وباكستان في الأيام الأخيرة، بحسب واشنطن تايمز .
وأضاف جون كيربي، أن الإدارة الاميركية تتابع عن كثب التوترات بين البلدين، مشيراً إلى أن باكستان تعرضت أولا لضربة من جانب ايران، الأمر الذي كان هجوماً جديداً خطيراً، ومثالا جديدا على دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.
--(بترا)
ب خ/م ق/ح أ
18/01/2024 22:18:06
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