مؤتة والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية توقعان مذكرة تفاهم

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 18 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعة مؤتة اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية

لتعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات الأكاديمية.

ووقع مذكرة التفاهم، رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات وعن المؤسسة مديرها العام الدكتور نضال القطامين، بحضور مدير مكتب الشؤون الدولية الدكتور سيف النوايسة.

وتهدف المذكرة، إلى تطوير تعاون مشترك بين الطرفين في مجال تقديم خدمات أكاديمية، خاصة تلك المتعلقة بابتعاث الطلبة إلى الجامعات الأجنبية المرموقة إضافة إلى إمكانية إيجاد برامج مشتركة في كافة الدرجات العلمية مع الجامعات الأجنبية المرموقة وتنظيم الزيارات المتبادلة معها لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة إضافة إلى استقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في جامعة مؤتة.

وأكد النعيمات، حرص جامعة مؤتة أن تكون جامعة مفتوحة الأبواب لكافة الشركاء من القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني المحلي ومع المؤسسات التعليميةالدولية.

وأشار إلى سعي الجامعة إلى التشبيك مع مختلف المؤسسات والمنظمات المحلية والدوليه لتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف المجالات، لافتاً إلى الاتفاقيات العديدة التي وقعتها جامعة مؤتة مع مؤسسات مختلفة في سبيل دعم وتعزيز التعاون المشترك والذي من شأنه أن ينعكس ايجاباً على المستوى الأكاديمي والمعرفي لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

بدورة ثمن القطامين دور جامعة مؤتة الأكاديمي والبحثي وتميزها من خلال التطوير المستمر لخططها وبرامجها وبما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل، مؤكداً على أن توقيع هذه المذكره يؤطر لتعاون مشترك في مجال توفير كافة الخبرات المجانية المتعلقة بالخدمات الجامعية حول أعرق المؤسسات التعليمية الأجنبية المعتمدة المتوافقة مع المستوى المطلوب للجامعة.

وأضاف، أن الأكاديمية تعمل على عقد اتفاقيات تعاون مع جامعات عالمية معظمها يتردد على المملكة للتعاون مع الجامعات الأردنية والاستقطاب الطلبة المؤهلين للدراسة في التخصصات الهندسية والطبية والاقتصاد.

ويشار إلى أن الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية مؤسسة أكاديمية معتمدة من وزارة التعليم العالي تأسست عام 1996 وتسعى لخدمة قطاع التعليم في الأردن، ومساعدة الطلبة المهتمين والراغبين في إكمال دراستهم في جامعات مرموقة حول العالم.

--(بترا)

م ع/أ ط/ح أ

18/01/2024 22:17:05