مؤتة والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية توقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 18 كانون الثاني (بترا)- وقعت جامعة مؤتة اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية
لتعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات الأكاديمية.
ووقع مذكرة التفاهم، رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات وعن المؤسسة مديرها العام الدكتور نضال القطامين، بحضور مدير مكتب الشؤون الدولية الدكتور سيف النوايسة.
وتهدف المذكرة، إلى تطوير تعاون مشترك بين الطرفين في مجال تقديم خدمات أكاديمية، خاصة تلك المتعلقة بابتعاث الطلبة إلى الجامعات الأجنبية المرموقة إضافة إلى إمكانية إيجاد برامج مشتركة في كافة الدرجات العلمية مع الجامعات الأجنبية المرموقة وتنظيم الزيارات المتبادلة معها لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة إضافة إلى استقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في جامعة مؤتة.
وأكد النعيمات، حرص جامعة مؤتة أن تكون جامعة مفتوحة الأبواب لكافة الشركاء من القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني المحلي ومع المؤسسات التعليميةالدولية.
وأشار إلى سعي الجامعة إلى التشبيك مع مختلف المؤسسات والمنظمات المحلية والدوليه لتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف المجالات، لافتاً إلى الاتفاقيات العديدة التي وقعتها جامعة مؤتة مع مؤسسات مختلفة في سبيل دعم وتعزيز التعاون المشترك والذي من شأنه أن ينعكس ايجاباً على المستوى الأكاديمي والمعرفي لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
بدورة ثمن القطامين دور جامعة مؤتة الأكاديمي والبحثي وتميزها من خلال التطوير المستمر لخططها وبرامجها وبما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل، مؤكداً على أن توقيع هذه المذكره يؤطر لتعاون مشترك في مجال توفير كافة الخبرات المجانية المتعلقة بالخدمات الجامعية حول أعرق المؤسسات التعليمية الأجنبية المعتمدة المتوافقة مع المستوى المطلوب للجامعة.
وأضاف، أن الأكاديمية تعمل على عقد اتفاقيات تعاون مع جامعات عالمية معظمها يتردد على المملكة للتعاون مع الجامعات الأردنية والاستقطاب الطلبة المؤهلين للدراسة في التخصصات الهندسية والطبية والاقتصاد.
ويشار إلى أن الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية مؤسسة أكاديمية معتمدة من وزارة التعليم العالي تأسست عام 1996 وتسعى لخدمة قطاع التعليم في الأردن، ومساعدة الطلبة المهتمين والراغبين في إكمال دراستهم في جامعات مرموقة حول العالم.
--(بترا)
م ع/أ ط/ح أ
18/01/2024 22:17:05
MENAFN21012024000117011021ID1107746474
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