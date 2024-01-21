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روسيا تدعو ايران وباكستان إلى ضبط النفس

1/21/2024 1:11:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 18 كانون الثاني (بترا)- دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إيران وباكستان إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وحل المسائل الخلافية عبر السبل الدبلوماسية.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي، أن موسكو تراقب بقلق التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة للوضع في المنطقة الحدودية بين إيران وباكستان، وانها تدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل المسائل الخلافية بالطرق الدبلوماسية.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية في وقت سابق، عن تنفيذ ضربات عسكرية ضد مسلحين مناهضين لإسلام آباد داخل الأراضي الإيرانية، وذلك بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
18/01/2024 21:29:34

MENAFN21012024000117011021ID1107746473

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