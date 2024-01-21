روسيا تدعو ايران وباكستان إلى ضبط النفس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 18 كانون الثاني (بترا)- دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إيران وباكستان إلى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وحل المسائل الخلافية عبر السبل الدبلوماسية.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان صحفي، أن موسكو تراقب بقلق التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة للوضع في المنطقة الحدودية بين إيران وباكستان، وانها تدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل المسائل الخلافية بالطرق الدبلوماسية.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية في وقت سابق، عن تنفيذ ضربات عسكرية ضد مسلحين مناهضين لإسلام آباد داخل الأراضي الإيرانية، وذلك بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات داخل باكستان.
--(بترا)
س ح/م ق/ح أ
18/01/2024 21:29:34
MENAFN21012024000117011021ID1107746473
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