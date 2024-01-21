تجربة جديدة لسلطة وادي الأردن بازالة نبات قصب الصرف الجوفي

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الوسطى 18 كانون الثاني (بترا)- أجرت سلطة وادي الأردن (ادارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية /مديرية الاسناد والصرف الجوفي تجربة علمية بمكافحة نمو نبات القصب والذي ينمو في خنادق الصرف الجوفي المجاورة للوحدات الزراعية بشكل كثيف.

ويتطلب ذلك، بحسب بيان للسلطة اليوم الخميس اتخاذ اجراءات عاجلة للتخلص منه لتلافي تاثيره على التصريف داخل المشروع الزراعي، حيث تم مكافحته باستخدام رش المبيدات العشبية على المواقع المستهدفة.

وأشار البيان إلى أن النتائج كانت بتوقف نمو القمة النامية وسقوطها ومن ثم جفاف القصبة بالكامل مما يؤدي إلى الحد من نمو وتكاثر القصب في مناطق التجربة مما انعكس على السرعة في الانجاز نظراً لاتساع مناطق المشروع الزراعي .

وكشفت السلطة في بيانها، أن طريقة مكافحة نبات القصب بواسطة المبيدات العشبية تعد تجربة جديدة على عكس الطريقة المتبعة لمكافحة نمو النباتات والأعشاب والتي تتم بواسطة الآليات والمعدات وتحتاج إلى كلف تشغيلية عالية وإلى المزيد من الوقت والجهد في المناطق المستهدفة .

وأوضح البيان، أن هذه النقلة جاءت انطلاقاً من القيم الجوهرية لسلطة وادي الأردن والقائمة على الارتقاء في الاداء وفقاً لاحدث الأساليب العلمية وبالتكامل مع الخطط الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن والهادفة إلى السعي لتقليل الكلف التشغيلة وتقديم المشاركات الفعالة في حل بعض المشاكل في مناطق الاختصاص، وخاصة فيما يتعلق بالانتاج النباتي والحيواني.

--(بترا)

ون/م ق/ح أ

18/01/2024 21:18:10