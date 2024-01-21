أميركا: معاودة العمل بقرار منع بيع بعض ساعات آبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 18 كانون الثاني (بترا)- أمرت محكمة أميركية اليوم شركة آبل بوقف بيع آخر طرازات ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، في قرار يتعلق بنزاع في شأن براءات الاختراع مع شركة "ماسيمو" المصنعة للأجهزة الطبية في كاليفورنيا، بحسب لوس انجلوس تايمز.
وكانت لجنة التجارة الدولية الأميركية قررت في 27 تشرين الاول الماضي حظر بيع طرازات من"آبل ووتش" في الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأوكسيجين في الدم.
وعلقت المحكمة الشهر الماضي هذا الحظر موقتاً، ولكن سيُعمل به مجدداً اليوم الخميس في انتظار قرار في الاستئناف الذي تقدمت به آبل.
وتُصنّع آبل القسم الأكبر من منتجاتها خارج الولايات المتحدة وخصوصاً الصين، ما يضع المسألة ضمن اختصاص لجنة التجارة الدولية.
وأفادت بعض وسائل الإعلام، بأن آبل تعتزم إزالة نظام الكشف عن مستوى الأكسجين في الدم في الوقت الراهن من الطرازين اللذين يتعلق بهما النزاع وهما "آبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) و"آبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2)، وهو حل رحّبت به "ماسيمو".
--(بترا)
ب خ/م ق/ح أ
18/01/2024 21:05:21
MENAFN21012024000117011021ID1107746471
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.