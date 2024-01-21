أميركا: معاودة العمل بقرار منع بيع بعض ساعات آبل

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 18 كانون الثاني (بترا)- أمرت محكمة أميركية اليوم شركة آبل بوقف بيع آخر طرازات ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، في قرار يتعلق بنزاع في شأن براءات الاختراع مع شركة "ماسيمو" المصنعة للأجهزة الطبية في كاليفورنيا، بحسب لوس انجلوس تايمز.

وكانت لجنة التجارة الدولية الأميركية قررت في 27 تشرين الاول الماضي حظر بيع طرازات من"آبل ووتش" في الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأوكسيجين في الدم.

وعلقت المحكمة الشهر الماضي هذا الحظر موقتاً، ولكن سيُعمل به مجدداً اليوم الخميس في انتظار قرار في الاستئناف الذي تقدمت به آبل.

وتُصنّع آبل القسم الأكبر من منتجاتها خارج الولايات المتحدة وخصوصاً الصين، ما يضع المسألة ضمن اختصاص لجنة التجارة الدولية.

وأفادت بعض وسائل الإعلام، بأن آبل تعتزم إزالة نظام الكشف عن مستوى الأكسجين في الدم في الوقت الراهن من الطرازين اللذين يتعلق بهما النزاع وهما "آبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) و"آبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2)، وهو حل رحّبت به "ماسيمو".

--(بترا)

ب خ/م ق/ح أ

18/01/2024 21:05:21