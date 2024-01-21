نقابة المهندسين تكرم الهيئة الادارية لجمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني(بترا)- كرمت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الخميس رئيس وأعضاء الهيئة الادارية لجمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين الجدد الذين تم انتخابهم مؤخراً برئاسة المهندس محمد الرفاعي.
وأكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي خلال حفل التكريم، أهمية تكاتف جهود كافة مكونات النقابة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعديلات التي تمت على نظام صندوق تقاعد المهندسين، مشيراً أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم مشروع لتعديل قانون النقابة بما يتواءم من التطورات والمستجدات في المرحلة الحالية.
وأضاف، أن الدخل اليومي الناتج عن إقرار تعديلات صندوق تقاعد المهندسين ارتفع بنسبة أربعة أضعاف عما كان عليه سابقاً، حيث بلغت ايرادات الصندوق منذ صدور الإرادة الملكية السامية ولغاية الان 1.8 مليون دينار، بينما يتوقع أن تصل نهاية الشهر الحالي إلى 2.5 مليون دينار، وهي مؤشرات ايجابية جيدة .
وأشار المهندس الزعبي إلى أنه ولمحاولة تقدم الدعم للأشقاء في غزة، بدأت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين بالتعاقد مع شركات داخل القطاع وتم التعاقد مع شركة مياه لتوزيع 8000 متر مكعب من المياه على الأهل في قطاع غزه، واستيراد 1000 خيمة في طريقها إلى الأردن، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات المحلية لتوريد 240 خيمة أسبوعياً لإيصالها إلى قطاع غزة من خلال الهيئة الهاشمية.
وتطرق الزعبي إلى أن اللجنة المشكلة في مجلس النقباء وتضم نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، تعمل على انهاء التحضيرات لإقامة مؤتمر طبي دولي يبحث السبل لإعادة النهوض بالقطاع الصحي كاملا من مستشفيات ومراكز صحية ومرافق مختلفة في قطاع غزة بالكامل.
بدوره، أكد رئيس جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين المهندس محمد الرفاعي، أن المهندسين العسكريين المتقاعدين يشكلون جسماً نقابياً يقع تحت مظلة نقابة المهندسين، ولا بد من توعية وتوجيه المهندسين في مواقع عملهم للانضمام إلى مظلة النقابة والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه صناديقها .
--(بترا)
ع ح/م ق/ح أ
18/01/2024 20:51:40
MENAFN21012024000117011021ID1107746470
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