نقابة المهندسين تكرم الهيئة الادارية لجمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني(بترا)- كرمت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الخميس رئيس وأعضاء الهيئة الادارية لجمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين الجدد الذين تم انتخابهم مؤخراً برئاسة المهندس محمد الرفاعي.

وأكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي خلال حفل التكريم، أهمية تكاتف جهود كافة مكونات النقابة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعديلات التي تمت على نظام صندوق تقاعد المهندسين، مشيراً أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم مشروع لتعديل قانون النقابة بما يتواءم من التطورات والمستجدات في المرحلة الحالية.

وأضاف، أن الدخل اليومي الناتج عن إقرار تعديلات صندوق تقاعد المهندسين ارتفع بنسبة أربعة أضعاف عما كان عليه سابقاً، حيث بلغت ايرادات الصندوق منذ صدور الإرادة الملكية السامية ولغاية الان 1.8 مليون دينار، بينما يتوقع أن تصل نهاية الشهر الحالي إلى 2.5 مليون دينار، وهي مؤشرات ايجابية جيدة .

وأشار المهندس الزعبي إلى أنه ولمحاولة تقدم الدعم للأشقاء في غزة، بدأت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين بالتعاقد مع شركات داخل القطاع وتم التعاقد مع شركة مياه لتوزيع 8000 متر مكعب من المياه على الأهل في قطاع غزه، واستيراد 1000 خيمة في طريقها إلى الأردن، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات المحلية لتوريد 240 خيمة أسبوعياً لإيصالها إلى قطاع غزة من خلال الهيئة الهاشمية.

وتطرق الزعبي إلى أن اللجنة المشكلة في مجلس النقباء وتضم نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، تعمل على انهاء التحضيرات لإقامة مؤتمر طبي دولي يبحث السبل لإعادة النهوض بالقطاع الصحي كاملا من مستشفيات ومراكز صحية ومرافق مختلفة في قطاع غزة بالكامل.

بدوره، أكد رئيس جمعية المهندسين المتقاعدين العسكريين المهندس محمد الرفاعي، أن المهندسين العسكريين المتقاعدين يشكلون جسماً نقابياً يقع تحت مظلة نقابة المهندسين، ولا بد من توعية وتوجيه المهندسين في مواقع عملهم للانضمام إلى مظلة النقابة والوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه صناديقها .

--(بترا)

ع ح/م ق/ح أ

18/01/2024 20:51:40