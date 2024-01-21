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الاتحاد الآسيوي يخاطب الاتحاد الأردني بشأن تصرف اللاعب مرضي

1/21/2024 1:11:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- قال موفد اتحاد الاعلام الرياضي مندوب وكالة الأنباء الاردنية"بترا" الى كأس آسيا في قطر خالد الخطاطبة، إن اتحاد كرة القدم تلقى استفسارا رسميا من الاتحاد الآسيوي، حول تصرف لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي الذي رفع قميصا كتب عليه "هي قضية الشرفاء".
وأكد الاتحاد الأردني تلقيه خطاب الاتحاد الآسيوي قبل أن يقوم بالرد بانتظار قرار اللجنة التأديبية في الآسيوي.
وشارك محمود مرضي نجم "النشامى" في المباراة الأولى أمام ماليزيا وتألق خلالها بتسجيل هدفين، واحتفل بعد الهدف الأول بكشفه عن قميص داخلي كُتب عليه "هي قضية الشرفاء".
--(بترا)
ض ع/ح أ
18/01/2024 20:37:00

MENAFN21012024000117011021ID1107746469

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