الاتحاد الآسيوي يخاطب الاتحاد الأردني بشأن تصرف اللاعب مرضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- قال موفد اتحاد الاعلام الرياضي مندوب وكالة الأنباء الاردنية"بترا" الى كأس آسيا في قطر خالد الخطاطبة، إن اتحاد كرة القدم تلقى استفسارا رسميا من الاتحاد الآسيوي، حول تصرف لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي الذي رفع قميصا كتب عليه "هي قضية الشرفاء".
وأكد الاتحاد الأردني تلقيه خطاب الاتحاد الآسيوي قبل أن يقوم بالرد بانتظار قرار اللجنة التأديبية في الآسيوي.
وشارك محمود مرضي نجم "النشامى" في المباراة الأولى أمام ماليزيا وتألق خلالها بتسجيل هدفين، واحتفل بعد الهدف الأول بكشفه عن قميص داخلي كُتب عليه "هي قضية الشرفاء".
--(بترا)
ض ع/ح أ
18/01/2024 20:37:00
MENAFN21012024000117011021ID1107746469
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