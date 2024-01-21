شحنات القمح العابرة لقناة السويس تتراجع 40% بالنصف الأول من الشهر الجاري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني(بترا)- قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس، إن شحنات القمح البحرية عبر قناة السويس انخفضت حوالي نصف مليون طن أي بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي خلال أول أسبوعين من شهر كانون الثاني الجاري بفعل التوترات الجارية في البحر الأحمر.

وأضافت المنظمة في بيان نقلته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، أن عبور شحنات القمح بالقناة لم يتأثر في كانون الأول 2023 إذ ارتفعت كمية الشحنات بواقع 0.2 مليون طن عن الشهر السابق إلى 2.6 مليون طن بزيادة سنوية 16 بالمئة عن متوسطها لثلاث سنوات.

وقالت إنه في ضوء الهجمات التي تتعرض لها السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن فإن بيانات الملاحة تشير إلى انخفاض الكميات الإجمالية من الحبوب والبذور الزيتية المارة عبر قناة السويس إذ تعيد الشركات بصورة متزايدة توجيه إلى طرق بديلة.

وقالت منظمة التجارة العالمية، إن اجمالي شحنات الحبوب والبذور الزيتية عبر قناة السويس انخفض من 7.2 مليون طن في تشرين الثاني 2023 إلى 5.9 مليون طن في كانون الأول وهو ما يرجع بشكل رئيسي لتراجع شحنات فول الصويا الأميركي.

وأشارت إلى أن شحنات الحبوب والبذور الزيتية عبر القناة المصرية انخفضت إلى الثلث على أساس سنوي لتبلغ 0.9 مليون طن في النصف الأول من الشهر الجاري وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 63 بالمئة عن متوسطها لثلاث سنوات عن نفس الفترة.

قالت المنظمة إن 8 بالمئة من شحنات القمح المتجهة من الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا إلى دول في آسيا وشرق أفريقيا سلكت طرقا بديلة في كانون الأول متفادية قناة السويس، وذلك بالمقارنة مع ثلاثة بالمئة فقط في الأحوال العادية.

وأشارت إلى أن حصة الطرق البديلة قفزت في النصف الأول من كانون الثاني إلى 42 بالمئة حيث تفادت سفن تنقل 0.3 مليون طن العبور بالقناة من الإجمالي الذي بلغ 0.8 مليون طن.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

18/01/2024 20:08:00