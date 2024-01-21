حماس:تدمير الاحتلال مقومات المنظومة التعليمية سلوك اجرامي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مواصلة الاحتلال استهدافه العدواني والممنهج ضد المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في قطاع غزَّة عبر قصف وتدمير المباني، هو جريمة حرب وسلوك إجرامي يستهدف تدمير كل مقوّمات استمرار عمل المنظومة التعليمية في القطاع.

وذكرت في بيان لها اليو م الخميس، أن الاحتلال، دمَّر خلال مئة يوم أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، كان آخرها تفجير جامعة الإسراء وإعادة قصف الجامعة الإسلامية اليوم، وذلك في سياق سياسة الاحتلال الإجرامية في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير كل مقومات الحياة الإنسانية.

واكد البيان، أن صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته ومقاومته سيفشل المخططات الدنيئة في تقويض المنظومة التعليمية وطمس الهُوية الوطنية الرّاسخة، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية إلى توثيق هذه الجرائم، وكافة جرائم الاحتلال في قطاع غزَّة، وتحمّل مسؤولياتهم وأدوارهم في إدانة ومحاكمة هذا الكيان المجرم وقادته أمام المحاكم الدولية المختصّة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

18/01/2024 19:57:10