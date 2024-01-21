حماس:تدمير الاحتلال مقومات المنظومة التعليمية سلوك اجرامي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الثاني (بترا)- أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مواصلة الاحتلال استهدافه العدواني والممنهج ضد المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في قطاع غزَّة عبر قصف وتدمير المباني، هو جريمة حرب وسلوك إجرامي يستهدف تدمير كل مقوّمات استمرار عمل المنظومة التعليمية في القطاع.
وذكرت في بيان لها اليو م الخميس، أن الاحتلال، دمَّر خلال مئة يوم أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، كان آخرها تفجير جامعة الإسراء وإعادة قصف الجامعة الإسلامية اليوم، وذلك في سياق سياسة الاحتلال الإجرامية في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير كل مقومات الحياة الإنسانية.
واكد البيان، أن صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته ومقاومته سيفشل المخططات الدنيئة في تقويض المنظومة التعليمية وطمس الهُوية الوطنية الرّاسخة، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية إلى توثيق هذه الجرائم، وكافة جرائم الاحتلال في قطاع غزَّة، وتحمّل مسؤولياتهم وأدوارهم في إدانة ومحاكمة هذا الكيان المجرم وقادته أمام المحاكم الدولية المختصّة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
18/01/2024 19:57:10
MENAFN21012024000117011021ID1107746467
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