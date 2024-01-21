اليونيسف: الوضع في غزة تحول من كارثي إلى شبه انهيار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- قال نائب المديرة التنفيذية لليونيسف، تيد شيبان، إنه تمكن وخلال زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام إلى قطاع غزة واختتمت اليوم الخميس من التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية حول الاستجابة الطارئة وتقييم العمليات الإنسانية منذ آخر مرة زار فيها قطاع غزة قبل شهرين.

وأضاف تيد شيبان في بيان نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" على موقعها الالكتروني، انه تمكن وخلال الزيارة من مقابلة الأطفال وعائلاتهم الذين يعانون من بعض أفظع الظروف التي شاهدها على الإطلاق، مشيراً إلى انه ومنذ زيارته الأخيرة إلى القطاع تحول الوضع من الكارثي إلى شبه الانهيار، مبيناً بالقول "وصفت اليونيسف قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل ولقد قلنا أن هذه حرب على الأطفال، ولكن يبدو أن هذه الحقائق لا تجد من يسمعها".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

18/01/2024 19:46:44