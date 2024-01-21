ورشة عمل في غرفة تجارة الزرقاء تناقش سلامة الغذاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 18كانون الثاني(بترا)- عمر ضمرة- نظمت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الزرقاء، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية"، وذلك ضمن الحملة التوعوية للقطاع الغذائي لضمان توفير غذاء آمن وصحي .
وقال مستشار المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد البطاينة، إن هذه الورشة تأتي ضمن سياسة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإطلاع أصحاب المؤسسات الغذائية على الأسس والمعايير اللازمة لحفظ الغذاء وسلامته، والاهتمام بالمؤسسات الغذائية والعاملين فيها وفق أسس متطورة تحفظ للمؤسسة سمعتها وزيادة مبيعاتها، مشيداً بدور الغرفة بمشاركتها في تقديم الورش والمحاضرات التثقيفية لنشر الوعي والتواصل المباشر مع أصحاب المنشآت التجارية والعاملين بها.
من جانبه، قال مدير فرع مؤسسة الغذاء والدواء في الزرقاء المهندس أحمد العبهري، إن الإلتزام بمعايير الصحة العامة يساهم في حماية الجمهور من الأمراض المنتقلة عن طريق الطعام، مثل التسمم الغذائي والالتهابات البكتيرية والفيروسية، كما أن اتباع معايير السلامة الغذائية يساعد في بناء سمعة قوية للعلامة التجارية، حيث يشعر المستهلكون بالثقة في جودة وسلامة المنتجات.
وأضاف العبهري، أن الحفاظ على سلامة الغذاء يسهم بتعزيز التنمية المستدامة عبر توفير غذاء صحي وآمن للمستهلكين، مما يحمي البيئة ويعزز استدامة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن عدم الامتثال لمتطلبات السلامة الغذائية قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية وخسائر مالية على المنشأة الغذائية.
وأكد رئيس الغرفة حسين شريم أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة المواطن والتاجر، حيث أن مثل هذه الورش تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أصحاب المنشآت الغذائية، بالاضافة لضرورة التوعية والإلتزام بالإشتراطات الصحية التي يتعين توافرها في المنشأة الغذائية لتجنب المخالفات والإغلاقات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضمان تقديم الأغذية الصحية لهم.
وبين شريم، أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم والقائمين على إدارة المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية.
وتحدث المهندس مؤمن جناجرة عن سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية وأهم السلبيات الأكثر تكرراً في المنشآت، بالإضافة للممارسات الصحية السليمة للعاملين داخل المنشأة وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية ونظافة المكان والمعدات والفحص الدوري.
وأشار الجناجرة إلى الأمراض المنقولة بالغذاء باعتبارها من أكثر مشاكل الصحة العامة انتشاراً على مستوى العالم، والإشتراطات الصحية العامة للمنشأة الغذائية، والتي منها :أن يكون موقع المنشأة في مناطق خالية من المؤثرات الخارجية،وأن لا يكون عرضة للتلوث البيئي، والتأكيد على ضرورة التنظيف والتطهير الملائم للمنشآت الغذائية.
كما تحدث المهندس شفيع غانم عن أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمخابز والحلويات وتطبيقاتها،وأهم الإجراءات القانونية التي يتم إتخاذها في حالة عدم التقيد والإلتزام بالإشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.
وتم خلال الورشة، التي حضرها نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء عماد أبو البندورة وعدد من أصحاب المنشآت الغذائية في الزرقاء، طرح العديد من الأسئلة من قبل أصحاب المنشآت التجارية ومناقشتها وتوضيحها .
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
18/01/2024 19:35:50
MENAFN21012024000117011021ID1107746465
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