ورشة عمل في غرفة تجارة الزرقاء تناقش سلامة الغذاء

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الزرقاء 18كانون الثاني(بترا)- عمر ضمرة- نظمت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع فرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الزرقاء، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية"، وذلك ضمن الحملة التوعوية للقطاع الغذائي لضمان توفير غذاء آمن وصحي .

وقال مستشار المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد البطاينة، إن هذه الورشة تأتي ضمن سياسة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإطلاع أصحاب المؤسسات الغذائية على الأسس والمعايير اللازمة لحفظ الغذاء وسلامته، والاهتمام بالمؤسسات الغذائية والعاملين فيها وفق أسس متطورة تحفظ للمؤسسة سمعتها وزيادة مبيعاتها، مشيداً بدور الغرفة بمشاركتها في تقديم الورش والمحاضرات التثقيفية لنشر الوعي والتواصل المباشر مع أصحاب المنشآت التجارية والعاملين بها.

من جانبه، قال مدير فرع مؤسسة الغذاء والدواء في الزرقاء المهندس أحمد العبهري، إن الإلتزام بمعايير الصحة العامة يساهم في حماية الجمهور من الأمراض المنتقلة عن طريق الطعام، مثل التسمم الغذائي والالتهابات البكتيرية والفيروسية، كما أن اتباع معايير السلامة الغذائية يساعد في بناء سمعة قوية للعلامة التجارية، حيث يشعر المستهلكون بالثقة في جودة وسلامة المنتجات.

وأضاف العبهري، أن الحفاظ على سلامة الغذاء يسهم بتعزيز التنمية المستدامة عبر توفير غذاء صحي وآمن للمستهلكين، مما يحمي البيئة ويعزز استدامة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن عدم الامتثال لمتطلبات السلامة الغذائية قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية وخسائر مالية على المنشأة الغذائية.

وأكد رئيس الغرفة حسين شريم أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة المواطن والتاجر، حيث أن مثل هذه الورش تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أصحاب المنشآت الغذائية، بالاضافة لضرورة التوعية والإلتزام بالإشتراطات الصحية التي يتعين توافرها في المنشأة الغذائية لتجنب المخالفات والإغلاقات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضمان تقديم الأغذية الصحية لهم.

وبين شريم، أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم والقائمين على إدارة المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية.

وتحدث المهندس مؤمن جناجرة عن سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية وأهم السلبيات الأكثر تكرراً في المنشآت، بالإضافة للممارسات الصحية السليمة للعاملين داخل المنشأة وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية ونظافة المكان والمعدات والفحص الدوري.

وأشار الجناجرة إلى الأمراض المنقولة بالغذاء باعتبارها من أكثر مشاكل الصحة العامة انتشاراً على مستوى العالم، والإشتراطات الصحية العامة للمنشأة الغذائية، والتي منها :أن يكون موقع المنشأة في مناطق خالية من المؤثرات الخارجية،وأن لا يكون عرضة للتلوث البيئي، والتأكيد على ضرورة التنظيف والتطهير الملائم للمنشآت الغذائية.

كما تحدث المهندس شفيع غانم عن أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمخابز والحلويات وتطبيقاتها،وأهم الإجراءات القانونية التي يتم إتخاذها في حالة عدم التقيد والإلتزام بالإشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.

وتم خلال الورشة، التي حضرها نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء عماد أبو البندورة وعدد من أصحاب المنشآت الغذائية في الزرقاء، طرح العديد من الأسئلة من قبل أصحاب المنشآت التجارية ومناقشتها وتوضيحها .

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

18/01/2024 19:35:50