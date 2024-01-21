ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 18 كانون الثاني(بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الخميس مقابل الدولار الأميركي مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي.

ووفق التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني مقابل الدولار عند 1.2683 دولار، فيما استقر مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.1675 .

وجاء ارتفاع الإسترليني بعد أن ارتفع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا على غير المتوقع الشهر الماضي، مما دفع الأسواق إلى تخفيف توقعات خفض أسعار الفائدة، وفق المحللين البريطانيين.

--(بترا)

رش/ح أ

18/01/2024 19:34:11

