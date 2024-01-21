ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار
التاريخ
1/21/2024 1:11:10 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 18 كانون الثاني(بترا)- ارتفع الجنيه الاسترليني اليوم الخميس مقابل الدولار الأميركي مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي.
ووفق التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني مقابل الدولار عند 1.2683 دولار، فيما استقر مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.1675 .
وجاء ارتفاع الإسترليني بعد أن ارتفع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا على غير المتوقع الشهر الماضي، مما دفع الأسواق إلى تخفيف توقعات خفض أسعار الفائدة، وفق المحللين البريطانيين.
--(بترا)
رش/ح أ
18/01/2024 19:34:11
MENAFN21012024000117011021ID1107746464
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