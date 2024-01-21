البلقاء: إطلاق مبادرة نحو بيئة أفضل لمجلس الخدمات المشتركة

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 18 كانون الثاني(بترا)- اطلق موظفو مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة البلقاء اليوم مبادرة "نحو بيئة أفضل" لمكب النفايات بمنطقة الحمرة وتشجير المرحلة الأولى بالأشجار الحرجية للمناطق التي تم الانتهاء من طمرها وتأهيلها بمشاركة رئيسة لجنة الخدمات المجتمعية وعضو مجلس محافظة البلقاء سكاب العطيات.

وقال رئيس المجلس محمد البقور، إن المبادرة تشكلت في مرحلتها الأولى من موظفي المجلس لتستقطب بعدها جميع المبادرات الراغبة بتحريج الأراضي وممرات ومداخل المكب، إضافة إلى الأماكن التي تم الانتهاء من طمرها والتي سيكون لها دور في تجميل المكان والحفاظ على البيئة.

واضاف، أنه تم العمل على تنظيم المكب وازالة المعيقات لاستقبال ما يزيد عن 450 طن نفايات يومياً والتعامل معها فور وصولها بعملية الدفن الصحي للنفايات ومعاجلة المخلفات الصلبة الخطرة التي تشكل مصدر خطر للإنسان والحيوانات كما يتم الاستفادة منها في التسميد العضوي الذاتي لاراضي المكب المؤهلة حيث خصص مكان لتجمع النفايات بما لا يتعارض مع مشروع زراعة الاشجار لافتا ان مساحة الارض التابعة للمكب 330 دونم قابلة للزيادة ونسبة المستغل منها بحدود 25 بالمئة.

وقالت منسقة المبادرة منال الدباس "إن الفكرة جاءت من موظفي وموظفات المجلس وتم دعمها من رئيس المجلس كونها تساهم بتجميل المكان والمحافظة على بيئة المكان للمناطق التي تم تأهيلها، مشيرة إلى أنه سيتم زراعة الأشجار ذات الاستدامة والملائمة لطبيعة المنطقة مستقبلا .

--(بترا)

ون/م ق/ح أ

18/01/2024 19:02:10