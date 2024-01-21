البلقاء: إطلاق مبادرة نحو بيئة أفضل لمجلس الخدمات المشتركة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 18 كانون الثاني(بترا)- اطلق موظفو مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة البلقاء اليوم مبادرة "نحو بيئة أفضل" لمكب النفايات بمنطقة الحمرة وتشجير المرحلة الأولى بالأشجار الحرجية للمناطق التي تم الانتهاء من طمرها وتأهيلها بمشاركة رئيسة لجنة الخدمات المجتمعية وعضو مجلس محافظة البلقاء سكاب العطيات.
وقال رئيس المجلس محمد البقور، إن المبادرة تشكلت في مرحلتها الأولى من موظفي المجلس لتستقطب بعدها جميع المبادرات الراغبة بتحريج الأراضي وممرات ومداخل المكب، إضافة إلى الأماكن التي تم الانتهاء من طمرها والتي سيكون لها دور في تجميل المكان والحفاظ على البيئة.
واضاف، أنه تم العمل على تنظيم المكب وازالة المعيقات لاستقبال ما يزيد عن 450 طن نفايات يومياً والتعامل معها فور وصولها بعملية الدفن الصحي للنفايات ومعاجلة المخلفات الصلبة الخطرة التي تشكل مصدر خطر للإنسان والحيوانات كما يتم الاستفادة منها في التسميد العضوي الذاتي لاراضي المكب المؤهلة حيث خصص مكان لتجمع النفايات بما لا يتعارض مع مشروع زراعة الاشجار لافتا ان مساحة الارض التابعة للمكب 330 دونم قابلة للزيادة ونسبة المستغل منها بحدود 25 بالمئة.
وقالت منسقة المبادرة منال الدباس "إن الفكرة جاءت من موظفي وموظفات المجلس وتم دعمها من رئيس المجلس كونها تساهم بتجميل المكان والمحافظة على بيئة المكان للمناطق التي تم تأهيلها، مشيرة إلى أنه سيتم زراعة الأشجار ذات الاستدامة والملائمة لطبيعة المنطقة مستقبلا .
--(بترا)
ون/م ق/ح أ
18/01/2024 19:02:10
MENAFN21012024000117011021ID1107746463
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