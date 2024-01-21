وفد من البنك الدولي يزور ديوان المحاسبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- زار وفد من البنك الدولي اليوم الخميس ديوان المحاسبة في إطار زيارته للمملكة، التقى خلالها رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين والأمين العام بالوكالة سامر مدانات.

وقدم الحمادين شرحاً مفصلاً للوفد عن مراحل تأسيس الديوان والإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم عمله، إضافة إلى الجهات الخاضعة لرقابته وأنواع التقارير التي يعدها وعلاقة الديوان مع السلطة التشريعية والهيكل التنظيمي وعدد المراقبات الميدانية الذي يصل إلى 33 مراقبة، مؤكداً ان الديوان يدقق ما مجمله 13 مليار دينار من خلال 320 مدققاً في حين أن ميزانية الديوان السنوية تبلغ 8.7 مليون دينار.

كما قدم الحمادين للوفد الضيف الذي ترأسه رولاند لومي، رؤيته للخطة الإستراتيجية التي سيتم إعلانها خلال الشهر الحالي والمحاور الأساسية التي تحتويها، لافتاً إلى ان الخطة ستركز على تطوير آلية اعداد التقرير السنوي واعداد الملخص التنفيذي الذي سيسهل على المواطن قراءة وفهم التقارير الرقابية، وكذلك التركيز على بناء القدرات والدور الاستشاري الذي يقدمه الديوان للجهات الخاضعة للرقابة، إضافة إلى الاستمرار بخطة التحول الرقمي والتركيز على التدقيق الالكتروني والأنظمة المحوسبة.

وأشار الحمادين، إلى أن الديوان سيقوم خلال العام الحالي بالتعاون مع وزارة المالية على وضع خطة لمراجعة وحدات الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بهدف تعزيز دورها الفاعل حتى يتم الانسحاب الكلي من التدقيق المسبق والمشاركة في العطاءات بصفة مراقب (والتي تزيد قيمتها عن عشرين ألف دينار)، إضافة إلى السير قدماً في الانتقال إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي.

وشدد الحمادين على أن الديوان يتمتع باستقلالية تامة في وضع خطط التدقيق ولا تتدخل اية جهة في عمله، مؤكداً بأن عملية التحديث والتطوير التي تجري حالياً في الديوان ستؤدي إلى نقله نوعية في العمل الرقابي خلال الفترة القريبة المقبلة.

من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي في عمان جاد مزاهرة على التعاون الوثيق ما بين البنك الدولي وديوان المحاسبة، مستشهداً بالمشاريع والبرامج المشتركة بين الجانبين، خاصة في مجال رقابة الأداء والتدقيق البيئي والتدقيق على البلديات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في التعاون بين الجانبين.

وشكر الحمادين البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي على الدعم المستمر الذي يقدمانه لديوان المحاسبة والذي تجلى من خلال المشاريع المشتركة التي تم تنفيذها والدورات التدريبية التي تم توفيرها لمدققي الديوان، لافتاً إلى أن الديوان يدقق القروض والمساعدات الدولية المقدمة للحكومة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين.

وفي نهاية الاجتماع، أجاب الحمادين على استفسارات الوفد الضيف والتي تعلقت بالجوانب الفنية والتقنية لآلية عمل الديوان، وخطط الديوان في التركيز خلال المرحلة المقبلة على رقابة الأداء وقضايا التنمية المستدامة والمناخ.

--(بترا)

رش/م ق/ح أ

18/01/2024 19:00:46