ولي العهد يزور ضابطين من مرتبات كوادر المستشفيات الميدانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18كانون الثاني (بترا) - عقب لقائه مرتبات المستشفى الميداني الأردني السابق في غزة/ 76، زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، المصاب العسكري من مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي يرقد على سرير الشفاء بمدينة الحسين الطبية، إثر تعرضه أمس للإصابة نتيجة اشتباكات في محيط المستشفى.

واطمأن سموه، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام الخدمات الطبية الملكية، على حالة المصاب الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وكانت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أخلت المصاب جوًا إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم.

كما زار سموه، مدير المستشفى الميداني الأردني السابق في غزة/ 76، العقيد زياد السعيد، الذي يرقد على سرير الشفاء إثر عارض صحي ألم به بعد انتهاء مهمته وعودته للمملكة، ما أدى لتعذره من حضور لقاء ولي العهد اليوم بمرتبات المستشفى في الديوان الملكي.

--(بترا)

م ق/ح أ

18/01/2024 18:56:35