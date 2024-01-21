الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18كانون الثاني (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا هنأه خلاله بتعيينه وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
وأكد الصفدي تطلعه للعمل مع اليحيا للبناء على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادتين الشقيقتين، وخدمة القضايا العربية والإسلامية.
وبادل اليحيا الصفدي تأكيد الحرص على توسعة التعاون بين المملكة ودولة الكويت وتعزيز العلاقات الأخوية واستمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية وبما يخدم مصالح البلدين.
وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، وسبل وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
--(بترا)
ص خ/م ق/اح
18/01/2024 18:45:41
MENAFN21012024000117011021ID1107746460
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