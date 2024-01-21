النجار: وزارة الثقافة تعمل ضمن استراتيجية وطنية تمكينية لاعادة ترتيب المشهد الثقافي للصالح العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الثاني (بترا)- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية وطنية شاملة تمكينية لاعادة ترتيب المشهد الثقافي للصالح العام في إطار فهم للمرحلة الحالية وآليات المستقبل.

وأكدت النجار خلال لقائها اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي في عمان عدداً من الشعراء والمعنيين بالشعر، أن الشعر يمثل بُعداً رئيساً خصوصاً الموجه للأطفال، مشيرة الى أن الشاعر مرتكز أساسي من مرتكزات الإبداع ضمن هذه الاستراتيجية.

وأشارت في مستهل اللقاء الذي أداره الشاعر علي الفاعوري ونظمته جمعية دارة الشعر بالتشارك مع الوزارة، إلى أن المشهد في العالم يحتاج إلى إطلالة جديدة بمعنى حالة تجدد وتجديد، ولا بد أن نعمل على تجديد الحالة القائمة من أجل مزيد من الابداع من خلال الانطلاق برؤى جديدة رغم ما يحيط بنا من آلام وصعوبات.

وبينت، أن هذا اللقاء يهدف إلى أن يعمل الجميع معاً، الوزارة والشعراء، من أجل وضع فهم نقدي لواقع الشعر في المشهد الأردني، مؤكدة أن المشهد الثقافي في الأردن بخير، وأن الواقع يتطلب وضع رؤية نقدية للتجديد.

وقالت النجار، إن مسؤوليتنا الادبية في الوزارة تستدعي دعم الشعراء الشباب كي يراكموا على تجربتهم لكن دون السماح للتشتت والتبعثر والشرذمة، مؤكدة أن الوزارة لا تبتعد عن الحوكمة الرشيدة وتعمل بشفافية وموضوعية.

وأكدت في اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة بالوكالة ماهر نفش، ومدير مديرية الدراسات والنشر في الوزارة الدكتور سالم الدهام، أن الوزارة لن تضع رقابة على الإبداع والتوسع الأفقي، وتعمل على تعميق التجربة العمودية.

وبينت، أن الوزارة تعمل على التمكين وايجاد منصات ابداع ونتاج جهودها تأتي من خلال عمل تراكمي، وتعمل كذلك على إعادة ترتيب المشهد الثقافي من خلال التشبيك وإعادة بناء الجسور.

وقالت، إن الوزارة لا تعمل بعزلة عن الوزارات الأخرى، مشيرة إلى التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم.

ورفضت النجار مفهوم الاطار الريعي للثقافة، مؤكدة أن الوزارة مع تجديد المشهد الثقافي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر.

كما رفضت، أن تكون الوزارة جهة رقابية، مؤكدة أن وزارة الثقافة جهة تمكينية وتعمل على تطوير معايير عمل الجمعيات الثقافية وهذا الامر لا يتأتى الا من خلال العمل الهادئ والمتأني.

وأكدت، أن الوزارة ستعمل على أن يكون برنامج الشعر ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بسوية أعلى وكذلك المهرجانات الاخرى التي تقام للشعر.

وكان رئيس جمعية دارة الشعر الشاعر تيسير الشماسين بين في مستهل اللقاء الذي حضره نحو 35 شاعراً وشاعرة ونقاد ومعنيون بالحركة الشعرية، أن هذا اللقاء يتمحور حول أربعة محاور هي؛ الرؤية والتطلعات والطموحات المقبلة في المشهد الشعري الأردني، ودور مهرجانات الشعر المحلية والمشاركات الخارجية للشعراء الأردنيين في ابراز المشهد الشعري الأردني، وآلية دعم وزارة الثقافة للشعراء والحركة والمشهدية الشعرية الأردنية، ودور الشعراء الشباب في المشهدية الشعرية الأردنية وسبل دعمهم.

وتطرق عدد من الشعراء والأكاديميين والنقاد الى المحاور التي تم طرحها ومنهم الأكاديمي والشاعر الدكتور بكر السواعي الذي اثنى على قرار رابطة الكتاب الأردنيين بضرورة خضوع من يريد الانتساب اليها لامتحان الكفاءة باللغة العربية، داعيا إلى ايجاد منصة في وزارة الثقافة تسهل الوصول إلى سير الشعراء ومنتجهم الابداعي.

فيما اثار الاكاديمي والشاعر الدكتور عطا الله الحجايا عددا من التساؤلات ابرزها "ماذا نريد من الشعراء" في ظل العدد الكبير من الشعراء الاردنيين، ووهل يحملون قضايا مجتمعاتهم، وماذا قدموا للمشهد الشعري، منوها بأن الشعراء الاردنيين بخير لاسيما ما يتعلق بالدراسات الاكاديمية النقدية.

كما تساءل الحجايا "لماذا لم تفرز الساحة الشعرية الأردنية شاعراً كبيراً بحجم الشعراء الكبار في الوطن العربي؟"، لافتاً إلى "أننا لا نقدم الشاعر الأردني ونبرز اصواتاً شعرية ليست بالمستوى المطلوب".

وقال الشاعر غازي الذيبة، إن المشهد الشعري الأردني ثري ومتنوع وحي ومن خلاله نستطيع أن ننتقي الشعراء الجيدين والمميزين وكذلك العاديين، داعيا وزارة الثقافة إلى وضع اسس وضوابط للحيلولة دون استمرار حالة البعثرة والشرذمة في مهرجانات الشعر، كما دعا الى وضع موازنة خاصة للشعر اسوة بمهرجانات المسرح والسينما .

وبخصوص محور الشعراء الشباب طالب الذيبة هذه الفئة بأن تجتهد على نفسها كي يصبحوا شعراء مميزين.

وقال الاكاديمي الناقد والشاعر الدكتور ابراهيم الكوفحي، إن الشعر يقوم على الموهبة وتحصيل الثقافة الواسعة، مشيرا الى أن مهمة وزارة الثقافة تكمن في رعاية الشعراء ودعمهم ماديا ومعنويا .

ورأى الكوفحي ان المشهد الثقافي الاردني بخير خلافا لما يظن البعض، لافتا الى تجربته بوصفه أكاديميا حيث يجد العديد من المواهب الشعرية وغيرها من فنون أدبية اخرى في المشهد الثقافي الأردني.

ولفت الشاعر محمد خضير إلى الفوضى الناعمة غير المقصودة في المشهد الشعري الأردني، رائيا أن على الوزارة أن تضع اسساً وضوابط لسياسات النشر في هذا المجال خصوصا مسألة تصنيف العمل من كونه شعرا أم نثرا.

ورأى الشاعر جاسر البزور أن الشعراء هم من يحدثون فرقاً في المشهد الاردني، مؤكدا أن الشعراء الشباب هم من يصنعون انفسهم ويثبتون اقدامهم في هذا المشهد.

فيما أكد الاكاديمي الناقد والشاعر الدكتور انور الشعر، أن وزارة الثقافة هي الحاضنة للثقافة، لافتاً إلى ضرورة أن تلعب دوراً في تسويق الشاعر الأردني من خلال وسائل الاعلام المحلية لاسيما القنوات الفضائية الرسمية وغير الرسمية.

ولفت إلى أن بعض المنتديات والهيئات الثقافية تسهم في حالة الفوضى في المشهد الشعري الأردني من خلال ما تنظمه من أمسيات ونشاطات.

واكد الشاعر سعيد يعقوب ضرورة تشكيل مجلس أعلى للآداب والفنون في الاردن يناط به وضع سياسات ثقافية واجراءات تحول دون حالة الفوضى والتشرذم.

من جهته، أوضح مدير مديرية الدراسات والنشر في الوزارة الدكتور سالم الدهام أن لدى وزارة الثقافة لجنة محايدة من المختصين في مختلف فنون الابداع ومنها الشعر تناط بها إجازة طبع ونشر الدواوين الشعرية، متطرقا الى حصة النشر في ميزانيات الوزارة في مجال الشعر.

--(بترا)

م ت/م ق/ اح

18/01/2024 18:43:12